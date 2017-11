El PP valencià defensa la impugnació de les lleis d'habitatge i de pobresa energètica de la Generalitat

La portaveu d'Habitatge del Partit Popular a les Corts, Elisa Díaz, ha afirmat que el Govern espanyol "vetla pel compliment de la legalitat" amb la seua decisió de recórrer al Tribunal Constitucional articles de la llei valenciana de Funció Social de l'Habitatge. "Puig i Oltra sabien que no es podria aplicar", ha asseverat.

Díaz també ha defensat en un comunicat el recurs de l'executiu a la llei de pobresa energètica, ja que considera que, en tots dos casos, "la competència és de caràcter estatal i, per tant, la comunitat autònoma no pot arrogar-se-la".

Segons Díaz, "el Consell sabia des del primer moment que aprovaven una llei que no podrien aplicar" i ha assegurat que "aquest era el seu objectiu, per dos motius: acontentar un col·lectiu vulnerable al qual va mentir i tirar la culpa al PP, com fa amb tot". "Han jugat amb un tema extremadament sensible i, si hagueren fet bé les coses, açò no passaria", ha declarat.

La portaveu d'Habitatge considera que "ací no s'ha produït cap error", ja que creu que el govern autonòmic "era molt conscient del que feia", encara que ara "es tire les mans al cap". A més, ha titllat els textos d'"intent de llei" i ha assegurat que "res ni ningú impedeix al Consell que facilite habitatges a qui ho necessita", però que el que fa el govern espanyol "és controlar que es faça dins de la legalitat i no atacant drets fonamentals".