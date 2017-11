El "tresor millor guardat d'Alacant" s'exposa al MACA

Tal dia com hui, fa 40 anys, es va inaugurar el Museu de l'Assegurada, amb la col·lecció particular d'art contemporani que Eusebio Sempere va reunir durant tota la seua vida i va donar, en un acte de generositat únic, a la ciutat d'Alacant perquè poguera ser visitada per tots els amants de l'art. Anys després, el museu va canviar el nom i va passar a anomenar-se Museu d'Art Contemporani d'Alacant (MACA).

Divendres passat, recordant aquell dia de 1977, es va inaugurar l'exposició que, per primera vegada des d'aquell moment, reuneix l'obra completa de la 'Col·lecció Segle XX' al museu alacantí. Amb la presència de l'alcalde, Gabriel Echávarri; el regidor de Cultura, Daniel Simón; la conservadora del museu, Rosa M. Castells; Miguel Valor, predecessor de Simón i exalcalde de la ciutat; Pedro Romero, també exregidor de Cultura; M. Dolores Padilla, representant del PP al consistori; i els marmessors del llegat de Sempere i membres del Patronat de la Col·lecció Segle XX, es va presentar una exposició al museu que, en paraules d'Echávarri, "és una bombolla en el temps, un espai de tranquil·litat" més conegut pels xiquets de la ciutat que pels adults –el MACA presenta una activitat contínua molt important dirigida als estudiants de totes les edats-.

Amb la promesa de promoure una ampliació del museu per part de l'alcalde, es donava per inaugurada l'exposició que, per a Daniel Simón és "el tresor millor guardat d'Alacant" i ha d'eixir i donar-se a conéixer entre els ciutadans per a continuar la voluntat d'Eusebio Sempere. De fet, també des de la Regidoria de Cultura es va mostrar la voluntat de donar veu a una col·lecció i un museu que estan al mateix nivell que altres del País Valencià, tot i que també es va lamentar la manca de dotació econòmica per a invertir-hi.

Les paraules de Rosa M. Castells van ser per a recordar el moment de la primera inauguració de la col·lecció, fa 40 anys, que "hui es torna aclaparadora" per la quantitat i qualitat que representa. La conservadora del museu va desgranar com es va dur a terme la donació per part de l'artista d'Onil i de la seua senzillesa i generositat, que va refusar aparéixer ni tan sols en el nom de la col·lecció, que finalment es va anomenar 'Col·lecció Segle XX' per a valorar-la per si mateixa.

La primera inauguració va convocar les personalitats artístiques més importants del moment. Castells va emfatitzar que "Sempere i l'Ajuntament d'Alacant eren conscients de la importància de democratitzar la cultura i es reconeixia així els valors que l'art i la pintura podien aportar en el complicat procés democràtic" que s'estava vivint. La presència del ministre de Cultura Pío Cabanillas donava suport a aquella idea.

L'exposició està ordenada per afinitats selectives i dóna forma al concepte de 'col·lecció'. La planta baixa acull l'obra en paper, on es barregen noms com Kandinsky, Picasso, Giacometti, Dalí, Chillida, Bacon o Zóbel, i en la primera planta es poden descobrir també obres fins ara guardades i que s'han retrobat al costat de les que formen l'exposició permanent, amb figures com Calder, Guinovart o Saura.

L'exposició romandrà oberta fins al 18 de febrer, tot i que durant tot 2018 estarà plena d'actes per a recordar aquest aniversari.