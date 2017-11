Som Valencians i el GAV faran la seua pròpia manifestació per l'infrafinançament

El partit regionalista Som Valencians i una quinzena d'associacions culturals, plataformes cíviques i formacions polítiques han convocat una concentració independent a la gran marxa del dissabte 18 de novembre per un finançament just. Sota el lema 'Per un millor finançament valencià. Per a no ser moneda de canvi', se celebrarà a València al migdia, sis hores abans de la convocada per CCOO-PV, UGT-PV, PSPV-PSOE, Compromís i Podem.

A la convocatòria de Som Valencians s'hi han sumat organitzacions com Convenció Valencianista, el GAV, Renaixença Valenciana o el Rogle Constantí Llombart de Cultura Valenciana.