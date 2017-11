Alerta per vents i perill d'incendis forestals a Castelló i València aquest diumenge

La demarcació de Castelló estarà aquest diumenge en nivell taronja per alt risc de vent, amb ratxes que podran superar els 100 quilòmetres per hora a l'interior nord. L'avís baixa a verd (moderat) en el litoral nord, on s'esperen ratxes màximes de 80 quilòmetres per hora, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

El vent serà del nord-oest fort amb ratxes de molt forta en el terç nord, mentre que en la resta del territori bufaran de l'oest fluix a moderat i tendiran durant el dia a nord-oest fluix.

L'avís per ratxes va acompanyat de l'avís de perill d'incendis forestals: de nivell taronja a tota la demarcació de València i roig al nord-oest de Castelló, segons ha decretat el Centre de Coordinació d'Emergències 112 de la Generalitat. Així doncs, està prohibit encendre focs durant la jornada.

Descens de les temperatures

En el conjunt del País Valencià, l'Agència de Meteorologia preveu que predominen els cels poc nuvolosos i que les temperatures mínimes vagen en lleuger descens. Les màximes baixaran en el terç nord i es mantindran amb pocs canvis en les províncies de València i Alacant.

La baixada de termòmetres es notarà lleugerament en les tres capitals: a València i Alacant es preveuen màximes de 24 graus i mínimes de 13; a Castelló, els termòmetres oscil·laran entre 25 de màxima i mínima de 15.