Puigdemont i els consellers desplaçats a Bèlgica declaren aquesta vesprada davant el jutge

Aquest matí, a les 9.17 hores, el president i els consellers cessats, en presència dels seus advocats, s'han entregat voluntàriament a la policia federal de Bèlgica abans que s'emetera l'ordre de detenció. Així ho ha comunicat hui a les 14 hores en roda de premsa la fiscalia de la capital europea, que ha remarcat que, si bé no estan emmanillats, Carles Puigdemont i els quatre consellers desplaçats a Bèlgica es troben privats de llibertat.

La fiscalia general de Bèlgica havia enviat l'ordre europea de detenció contra el president Puigdemont i els quatre consellers al fiscal de Brussel·les. El procediment de l'ordre europea de detenció preveu que les persones afectades siguen privades de llibertat durant un període màxim de 24 hores mentre el jutge decideix sobre el seu futur. Així doncs, un sol jutge d'instrucció serà qui abans de demà a les 9.17 hores decidisca si accepta o no l'euroordre de detenció i entrega i, en eixe cas, si manté Puigdemont i Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig en presó preventiva o els deixa en llibertat sota "algunes condicions". Aquesta vesprada declararan davant el jutge instructor del cas.

Després que Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí i Puig no es presentaren a l'Audiència Nacional dijous, la Fiscalia espanyola va demanar la seua detenció perquè compareguen al més prompte possible. En la seua petició, el tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, afirmava que "consten reiterats intents d'entregar la citació al seu domicili, així com reiterades trucades telefòniques a les quals s'ha fet cas omís". A més, afegia que Puigdemont "ha manifestat públicament la seua intenció de no comparéixer i ha sol·licitat, juntament amb Comín i Serret, efectuar la declaració per videoconferència, sense oferir cap dada sobre la seua localització actual".

Per tot això, va demanar a la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que ordenara la seua recerca, captura i detenció tant a nivell espanyol com internacional i que es feren les gestions oportunes amb les autoritats belgues per a emetre Ordres Europees de Detenció contra els cinc membres destituïts del govern que dijous no es van personar a Madrid. Lamela va ordenar divendres la seua detenció. Tots ells havien sigut citats com a querellats pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics, a més dels de desobediència i prevaricació.