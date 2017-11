El 4G s'estén per la xarxa de Metrovalencia

La xarxa de Metrovalencia ha ampliat i millorat el seu servei de cobertura de telefonia 4G en el conjunt dels seus trams subterranis gràcies als treballs realitzats per les companyies telefòniques Movistar, Vodafone i Orange, segons informa la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en una nota de premsa. Amb aquestes actualitzacions empreses en els últims mesos s'ha millorat la disponibilitat del servei telefònic en els més de 26 quilòmetres de túnel i 35 estacions de les diferents línies de metro de València i la seua àrea metropolitana.

D'aquesta manera, els usuaris de Vodafone disposaran de cobertura 4G en tots els trams subterranis. Movistar ofereix 2G i 4G en tot el túnel, a falta de completar la instal·lació en l'estació Bailén, que s'adaptarà en les pròximes setmanes. Pel que fa als usuaris d'Orange, se'ls ofereix aquesta disponibilitat en tots els trams subterranis a excepció de Benimamet, Les Carolines-Fira, Alboraia-Peris Aragó, Alboraia-Palmaret i Torrent Avinguda, que estan en fase de projecte.

La Conselleria afirma que ara "es poden utilitzar els serveis de veu en el metro i també els de navegació per Internet amb una experiència d'ús de bona qualitat" i que "amb la cobertura 4G es millora la velocitat de descàrrega i connectivitat respecte a la cobertura 3G". Amb aquesta ampliació, Metrovalencia, que compta amb més de 60 milions de viatgers anuals, pren l'exemple de metros com el de Madrid, Barcelona, Bilbao o Màlaga, que han anat adaptant les seues instal·lacions per a millorar les possibilitats de connectivitat dels seus usuaris.