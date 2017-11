El PdeCAT vol que Puigdemont encapçale "una gran llista unitària" per al 21-D

El Partit Demòcrata (PDeCAT) ha validat que el president Carles Puigdemont –destituït per l'executiu espanyol– siga el candidat a les eleccions del 21-D. Així s'ha avalat en el Consell Nacional de la formació que s'ha celebrat aquest diumenge a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. "Volem que el president Puigdemont siga la persona que lidere aquest gran desbordament que farem el 21-D a les urnes", ha exposat la coordinadora general del partit, Marta Pascal, entre l'ovació dels quadres del PDeCAT, amb crits de "president, president". Pascal ha insistit en una "gran llista unitària", que encapçalaria Puigdemont i que comptaria també amb els consellers empresonats. Per a fer-la possible, la dirigent del PDeCAT ha demanat "responsabilitat" a la resta de formacions sobiranistes.

Pactes postelectorals

El diputat d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Joan Tardà, ha descartat hui la presentació d'una llista conjunta amb Catalunya en Comú a les eleccions del 21-D, si bé no ha tancat la porta a signar un pacte postelectoral per a formar govern amb el partit d'Ada Colau i Xavier Domènech. "No ho descarte en absolut perquè crec que cal ampliar la base autodeterminista", ha afirmat Tardà en una entrevista al programa 'Via lliure' de Rac1, on ha explicat que "si es vol un procés d'alfabetització constituent popular, és evident que això haurà de tenir una translació a la governació". El diputat republicà ha augurat que Esquerra compartirà amb els Comuns diversos punts bàsics dels programes electorals, com "l'amnistia, deixar enrere el 155 i un referèndum". Sobre aquesta última qüestió, Tardà ha afirmat que ERC inclourà la celebració d'una consulta vinculant al seu programa perquè "seria absurd que l'independentisme deixés en un calaix la reivindicació del referèndum pactat".

Per la seua banda, la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú ha acordat aquest diumenge que es vol presentar a les eleccions del 21 de desembre en coalició amb Podem en una llista encapçalada per Xavier Domènech. Haurà de ser l'assemblea del proper dissabte 11 la que done el vistiplau a la proposta. Sota el nom de "En Comú Podem-Catalunya en Comú", deixa de banda l'opció d'una llista unitària plantejada pel PDeCAT i Esquerra, ja que la formació prioritza "establir punts en comú des de la pluralitat". En aquest sentit, la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha senyalat l'amnistia dels presos polítics i l'anul·lació de l'article 155 com a punts d'entesa entre candidatures. Alemany ha assegurat que el 21-D ha de servir per emetre "un missatge de resistència cap a l'embat del govern espanyol" i crear "una ofensiva per recuperar les institucions catalanes".