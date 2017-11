Rosa Díez compara en Twitter una frase d'Estellés amb un lema d'ETA

La política i cofundadora de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, es va fer ressò aquest diumenge a través de Twitter de l'arenga del vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, destituït i actualment en presó incondicional a Madrid per haver declarat la independència de Catalunya. El també conseller d'Economia català va emprar la coneguda frase de Vicent Andrés Estellés: "No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen. Baixa i participa. No podran res davant un poble, unit, alegre i combatiu", per a encoratjar els catalans a omplir els carrers de cartells i llaços grocs per a demanar la "llibertat dels presos polítics".

La política basca va atribuir la cita del poeta de Burjassot que va utilitzar Junqueras a un lema de Batasuna i la banda terrorista ETA. En el seu perfil de Twitter, Díez tracta de fer burla de la frase i del vicepresident català per haver-la utilitzat, ja que pretén fer entendre que els qui feien servir el "lema" estaven borratxos.

A este lema de Batasuna/ETA contestó EE con una pintada: ‘Los alegres y combativos han vuelto a beber’. Tal cual. https://t.co/8pJ26tHGfY — Rosa Díez (@rosadiezglez) 5 de novembre de 2017

Aquest passat diumenge, Twitter va començar a carregar contra l'expolítica per haver confós i comparat el poeta valencià amb un suposat lema d'ETA. Entre les reaccions s'hi troben la de la diputada Mireia Mollà i la del regidor de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, qui va recordar Rosa Díez que es tractava d'Estellés, "el més gran poeta valencià del segle XX".

Señora INDOCUMENTADA Rosa Díez: son unos versos del poeta valenciano Estellés, así q antes de escupir sus obsesiones, culturícese! #vergonyahttps://t.co/40J0iztk36 — Mireia Mollà (@MireiaMolla) 5 de noviembre de 2017