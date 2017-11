La poetessa Carmela Rey guanya el premi César Simón de la Universitat de València

La poetessa Carmela Rey ha guanyat, amb el seu poemari De Amentia, el XIV Premi de Poesia César Simón de la Universitat de València. De Amentia, segons el jurat, és un llibre de poemes intimista i profundament líric, que s'endinsa sense por i sense concessions en l'angoixa de l'ésser humà davant els propis límits de la raó i el seny.

El premi de poesia César Simón (Universitat de València–Editorial Denes), coordinat per Begonya Pozo, arriba enguany a la seua XIV edició. El jurat ha estat compost per Luz Pichel, José Iniesta, Rosa Ma Belda, Francisco Benedito i Elena Escribano.

D'un total de 19 poemaris presentats, el jurat va destacar d'aquesta obra la seua excel·lent construcció al servei d'una estructura global narrativa, que s'aprecia des dels títols de les seues parts –En el límit del niu, El niu, Fora del niu i Tornada al niu–. Les diferents parts que conformen el llibre descriuen el procés de la caiguda en la bogeria i la tornada al seny evidenciant la fragilitat humana a través de símbols entorn del vol poètic i la malaltia psíquica, servint-se dels desdoblaments del subjecte. Però els poemes poden llegir-se, no obstant açò, de manera autònoma, doncs també l'autora té cura en la construcció de cadascun d'ells.

Destaca el jurat que Carmela Rey treballa a la perfecció el símbol poètic com a espai on el lector pot entrar i completar el poema gràcies als múltiples suggeriments que la poetessa va deixant com a rastre perquè la seguisca el lector interessat. Que ho faça, a més, amb un llenguatge tan senzill i proper és un mèrit més a afegir als molts que té aquest llibre de poemes, com són la brillantor de les imatges i una estructura perfectament cohesionada que porta al lector per aquest viatge a través de la raó i la bogeria cap al desinterés com a única forma possible d'escapatòria.

Aquesta XIV edició suma a la nòmina de poetes la veu de Carmela Rey (Pobla dels Infants, 1957), poetessa inèdita que, fins ara, ha publicat en 10 anys les antologies Polimnia 222; Latidos contra la violencia o Angrois; que és membre del grup multidisciplinari Concilyarte i que ajuda al Club Hertitage d'Educació-Cultura de València, en col·laboració amb la UNESCO.