Oltra, al PP: "Hem tornat als iaios de les residències les pagues extraordinàries que vostés els van confiscar"

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha lamentat que el PP continue utilitzant "les mentidetes" per a criticar l'acció del Consell. Així ho ha manifestat Oltra durant la seua compareixença en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda per a presentar els pressupostos per al 2018 del seu departament.

La vicepresidenta ha dit que no sols no s'han reduït els diners que es destinen als centres de dia, als pisos tutelats i a les residències, sinó que s'ha eliminat el copagament que ha fet possible el retorn de molta gent a aquests llocs. "En les residències els hem tornat les pagues extraordinàries que vostés els van confiscar. Als iaios els van confiscar la paga extraordinària i no podien donar les estrenes als nets. Nosaltres hem tornat les pagues i les hem pujat per a una vida digna", ha recriminat a la diputada popular, Maria José Catalá.

Oltra també ha lamentat que Catalá li haja retret que encara hi haja gent que muira sense haver pogut accedir a les ajudes a la dependència, però que hi ha una clara diferència entre el tracte que rebien per part del govern del PP i l'actual. "Ara, el primer que fem és enviar-los una carta en què es demanen disculpes també pels que morien quan vosté governava, els donem el còndol i els posem al costat el recurs que han de presentar per a no haver d'acudir als tribunals. Del seu govern rebien la callada per resposta i la indolència. És cert que mor gent abans que l'atenguen i no li dol més a ningú que a mi. Ara donem una resposta humana i paguemeals hereus sense que hagen d'anar als tribunals a reclamar, que és el que passava quan governaven vostés", ha lamentat Oltra notablament emprenyada.

La consellera també ha contestat a Catalá que no és cert que els Ajuntaments no estiguen rebent els diners necessaris per a atendre les competències de benestar que assumeixen. I ho ha fet amb dades de dos consistoris significatius per als populars. El de la localitat de l'exconsellera d'Educació, Torrent, on segons ha explicat Oltra, s'han passat dels 316.500 euros el 2015, "el seu pressupost quan estava vosté en el govern", als 849.470 del 2018. "Pràcticament ho hem triplicat", ha dit. I el de la Vall d'Uixò, municipi de la presidenta del PP, Isabel Bonig, on s'ha passat dels 147.565 euros als 603.510 euros consignats per al 2018. "No poden dir tantes mentidetes perquè tenen les potes molt curtes", ha insistit la consellera d'Igualtat.

També s'ha mostrat contundent en la seua resposta quan Catalá li ha advertit que els 1.325 milions inclosos en el pressupost del 2018 i que haurien de vindre per l'aprovació del nou model de finançament són "ficticis". "El Ministeri mai ens ha fet llevar-los, però li faig una pregunta irònica a veure què em diu: Estan insinuant que el ministre Montoro menteix? Perquè segons el ministre Montoro enguany hem de tindre nou sistema de finançament que entrarà en vigor el 2018 i jo m'ho crec i el senyor Soler, també", ha reblat Oltra.