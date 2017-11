Puig prefereix l'estabilitat política al "rèdit turístic conjuntural" derivat de la crisi catalana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, no s'ha mostrat especialment satisfet del benefici turístic que el País Valencià pot obtenir de la inestabilitat política que es visca a qualsevol territori i, més concretament, de Catalunya. Així s'ha manifestat el cap del Consell durant la seua visita a la fira turística WTM, que se celebra aquests dies a Londres, en ser preguntat pels efectes sobre el turisme que pot tindre la situació d'inestabilitat política que travessa Catalunya.

Puig ha assenyalat que el País Valencià és un "espai de fiabilitat i estabilitat" que posiciona aquest territori i com el "millor escenari per a fer negocis o passar uns bons dies de descans". Puig ha reconegut que "l'estabilitat i fiabilitat" que ara transmet el País Valencià pot significar un benefici sobre altres destinacions que no gaudeixen actualment de les mateixes condicions, en una clara al·lusió a Catalunya.

Tot i això, el president no ha volgut destacar el "rèdit turístic conjuntural" que pot suposar per a les destinacions valencianes la situació de Catalunya i, en aquest sentit, ha emfatitzat que el seu govern "no vol que hi haja inestabilitat. No afavoreix a Espanya la situació d'inestabilitat d'enlloc. Sabem que ara ens pot beneficiar de manera conjuntural però no volem que hi haja inestabilitat" perquè, a llarg termini, ha dit Puig, l'estabilitat "permetrà millorar la situació" global.

Impacte del Brèxit

El cap del Consell, que ha visitat aquest dilluns una de les principals fires de turisme celebrades a Europa, ha assenyalat que des del País Valencià es miren amb atenció les conseqüències que el Brèxit puga tindre sobre l'economia valenciana. En aquest sentit, Ximo Puig ha destacat la "important relació comercial" que manté el territori valencià amb el Regne Unit i que es tradueix, segons les dades del president, en "5.000 milions a l'any i 100.000 llocs de treball".

Puig ha explicat que, de moment, el Brèxit no s'ha fet notar en el turisme, ja que en el passat mes d'agost es van incrementar un 17% els visitants procedents del Regne Unit. L'any passat la xifra total de turistes britànics va ser de 2,5 milions, una xifra que Puig crec que se superarà en acabar l'any. Per a aconseguir-ho, Puig ha explicat que es treballa en diferents plans per a desestacionalitzar el turisme, en general, i el britànic, en particular. En aquest context, s'ha presentat a la fira el Costa Blanca Senior Master de Golf, que se celebrarà a Benidorm l'any 2018 i que "contribuirà" a l'increment de l'oferta turística per a fer "atractiu" el País Valencià durant tot l'any.