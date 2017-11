L'equip de govern d'Alacant porta al ple de novembre el canvi de nom dels carrers franquistes

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Alacant ha acordat elevar al ple d'aquest mes de novembre una nova proposta consensuada amb tots els grups municipals per a fer efectiva l'aplicació de la Llei de Memòria Històrica per a la retirada dels noms de carrers franquistes.

La decisió s'ha pres després de conéixer la sentència del jutjat contenciós administratiu número 4 d'Alacant, emesa divendres passat, en la qual es declarava la nul·litat de l'acord de la Junta de Govern Local en el punt relatiu al canvi de denominació de les vies públiques del terme municipal. El jutjat va declarar nul·la la decisió de la junta de govern de l'Ajuntament de canviar els noms dels carrers franquistes de la ciutat en considerar que la competència per a fer-ho corresponia al ple, on estan representats tots els grups polítics, i no a la Junta.

En un comunicat, l'equip de govern ha descartat interposar recurs davant aquesta sentència, amb la finalitat de possibilitar el canvi de carrers de la forma més efectiva possible. A més, ha ressaltat que la resolució de la jutge no entra en el fons de l'assumpte, sinó que aborda únicament una qüestió de forma relativa a la competència de la Junta de Govern Local per a adoptar l'acord impugnat.

Per això, l'àrea de Memòria Històrica i Democràtica ha decidit acatar la resolució i aquest dilluns ha iniciat els contactes amb tots els grups municipals per a elevar al pròxim ple una proposta consensuada. Així mateix, s'ha precisat que es podran abordar amb els grups de l'oposició "qüestions de fons en les quals no entra la sentència, com és la selecció dels carrers afectats pel canvi".

En aquest sentit, es posarà sobre la taula la possible suspensió del canvi de nom de sis de carrers que, per al grup municipal del PP –part recurrent en aquest procés–, haurien de quedar fóra perquè en la seua opinió no s'ajusten a la Llei de la Memòria Històrica. És el cas de les vies dedicades a Calvo Sotelo, Primo de Rivera, General Primo de Rivera, Manuel Senante, Martínez Velasco, Ruiz de Alda i Vázquez de Mella.

Els carrers de la polèmica

Sobre aquest tema, la portaveu adjunta del PP a l'Ajuntament d'Alacant, Maria del Carmen de España, ha instat l'equip de govern "a obrir-se al diàleg i a buscar el consens sobre el canvi de noms dels carrers, tal com exigeix la Llei de la Memòria Històrica", encara que ha reclamat que "no tinguen tanta pressa" per a evitar "clavar la pota" i ha recalcat que "van ser les presses les que els van obligar a reposar les plaques antigues, però ací sembla que hi ha competència entre Guanyar i Compromís per a veure qui és més sectari".

De España ha explicat que el plantejament del Partit Popular és "que isquen del procés de canvi els carrers que són objecte de la polèmica, perquè molts considerem que no estan dins de la Llei de la Memòria Històrica, tal com assenyalem en la nostra demanda". A més, ha incidit que es planteja que "s'òbriga més a la participació dels alacantins i que es trasllade a totes les juntes de districte una sèrie de propostes de noms de carrers perquè els veïns decidisquen els noms pels quals prefereixen substituir els rètols que siguen eliminats".

Els 'populars' també han reclamat "que s'establisca un termini de temps suficient perquè els representants veïnals puguen adaptar-se a aquest canvi de denominacions, pel seu cost econòmic i la modificació de domiciliacions, una vegada que el ple de l'Ajuntament procedisca al canvi dels carrers, tal com hem reclamat des d'un principi i com arreplega la Llei de Memòria Històrica".