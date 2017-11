La dansa "emigrada" torna a casa

Espacio Inestable i el Centre del Carme acullen durant els dos caps de setmana vinents el cicle de dansa de peces breus 'Migrats (en breu)' per a donar visibilitat al talent valencià emigrat. La proposta naix com una iniciativa que pretén ser una plataforma de suport i visibilitat a coreògrafs del territori que, bé per necessitat bé per voluntat, han emigrat a altres països per a desenvolupar la seua activitat artística. Així ho va explicar ahir el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, en la presentació del cicle que se celebrarà del 8 al 19 de novembre.

Pérez Pont, que va estar acompanyat per Jacobo Pallares, codirector de Projecte Inestable; Tatiana Clavel, membre de la comissió artística de la iniciativa; Alicia Cubells, coreògrafa valenciana establida a la República Txeca, i Carmen Meinhof, coreògrafa valenciana establida a Alemanya, va recordar que un dels objectius principals del Consorci i del Centre del Carme és donar suport a la cultura contemporània. "Aquest suport és per als nostres creadors, als emergents i als de mitja i llarga carrera. Volem contribuir així a la consolidació d'un sector artístic fort que evite la fugida dels seus professionals", va explicar Pérez Pont.

En aquest sentit, el director del Consorci va subratllar que el Centre del Carme ha obert distintes línies de col·laboració amb projectes independents, com ara Espacio Inestable, amb els quals comparteix objectius comuns en benefici de la cultura. "'Migrats (en breu)', que acull el pròxim cap de setmana el Centre del Carme, és la nostra aposta per a impulsar la dansa contemporània i per a convertir aquest centre d'art en plataforma per a joves creadors i suport a les companyies i artistes valencians, a més d'un lloc de trobada i d'interrelació de les arts", va indicar. Amb aquest objectiu, les instal·lacions acolliran diversos espectacles, d'accés gratuït, a fi d'acostar la dansa actual al públic i donar a conéixer l'obra de molts i ballarins valencians que estan desenvolupant la seua carrera fora del territori.

José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus, amb els organitzadors de 'Migrats (en breu)'. / CONSORCI DE MUSEUS

Així, a partir de demà dimecres, Espacio Inestable i el Centre del Carme acolliran distintes peces breus i la representació d'una peça llarga de la creadora i companyia noruega B. Valent. La selecció artística part d'una combinació intensa entre companyies que arranquen i companyies o creadors que ja es troben en un estadi més madur de la seua trajectòria. Es donen, d'aquesta manera, tres perfils marcats dels participants: companyies espanyoles que a penes han mostrat el seu treball en la nostra ciutat, com és el cas de la companyia gallega Prácido Domingo; companyies i creadors valencians que desenvolupen el seu treball en altres ciutats europees, com ara Irene Cortina, Alicia Cubells, Vicent Gisbert o Pep Garrigues, i creadores valencianes emergents: en aquest cas, Espacio Inestable ha convidat Mónica Real i Inés Muñoz.

En la programació destaca la presència majoritària de coreògrafes i ballarines que, segons van explicar els organitzadors, ve a compensar la dificultat de les creadores per a consolidar projectes duradors i atractius en un panorama dansístic "on continua estant molt més normalitzada la presència de creadors i ballarins masculins". Així mateix, cal subratllar la presència de creadors i companyies que no freqüenten el circuit alternatiu i tampoc l'oficial. "Volem que la seua obra, de gran qualitat artística o potencial evident, tinga visibilitat. La selecció respon a un clar desig d'animar, espentar i obligar aquestes companyies i creadors perquè continuen treballant i indagant sobre les possibilitats de la dansa", va expressar Pérez Pont. La coordinació artística del cicle ‘Migrats (en breu)' la formen Rocío Pérez, Tatiana Clavel, Santi de la Fuente, Maribel Bayona i Jacobo Pallarés. Els tres primers, professionals de la dansa i professors dels dos conservatoris de dansa de València, i els dos últims, codirectors de Projecte Inestable.