L'Institut Tecnològic del Plàstic vol acabar amb l'envasament d'aliments en forma de safates i plàstics

L'Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS) coordina un projecte europeu RefuCoat per a desenvolupar un material basat en biopolímers i recobriments que facen de barrera a l'aigua i a l'oxigen "que substituirà els utilitzats actualment en l'envasament d'aliments en forma de pel·lícules i safates". Així ho ha expressat en un comunicat l'empresa ubicada al Parc Tecnològic de Paterna, on també ha explicat que "l'objectiu és crear envasos sostenibles que permeten conservar en òptimes condicions els aliments durant més temps i sense materials metal·litzats". Aquest projecte, en què hi participen dotze socis de cinc països, compta amb finançament de la Unió Europea.

A més, a AIMPLAS també treballen en el desenvolupament d'un polímer obtingut a partir de residus de la dacsa que presente millors valors de barrera al vapor de l'aigua que els polímers ja existents, amb la intenció de donar lloc a envasos reciclables per a pollastre, cereals o aperitius.