Turisme busca fidelitzar el visitant britànic fora de temporada per a combatre els efectes del Brèxit

L'Agència Valenciana de Turisme (AVT) té el propòsit d'aconseguir que el País Valencià deixe de ser una destinació turística coneguda, principalment, per les seues platges. Aquesta és la idea amb la qual el departament que dirigeix Francesc Colomer es va presentar aquest dilluns a la fira de turisme World Travel Market –que se celebra a Londres–, on va presentar els distints productes turístics que complementen l'oferta del model de sol i platja.

La raó de potenciar l'altra oferta turística del País Valencià –cultural, gastronòmica, rural, urbana-esportiva, etc.– és anar fent passes en la direcció d'aconseguir la desestacionalització del turisme, que esdevé un dels principals reptes que s'ha marcat l'AVT.

El departament que dirigeix Colomer va presentar a Londres el seu pla d'acció 2018 per a aconseguir fidelitzar els visitants més enllà de la temporada d'estiu. No és casualitat que el lloc triat per a donar a conéixer aquest pla haja sigut la capital anglesa ni tampoc que el president de la Generalitat, Ximo Puig, liderara la missió comercial a la fira, a la qual es van sumar alguns alcaldes –com la de Gandia o de Benidorm–; el president de la Diputació d'Alacant, César Sánchez, o empresaris del sector, com ara el president de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor.

El ministre de Turisme, Álvaro Nadal, saludant Ximo Puig i Francesc Colomer en la visita a l'expositor de l'Agència Valenciana de Turisme . / GVA

I és que en aquest pla per a desestacionalitzar el turisme el primer mercat al qual es vol adreçar la Generalitat és al britànic, ja que representa el principal emissor de turistes que visiten anualment el País Valencià. En els 10 primers mesos de l'any la xifra ja suma 2,5 milions de visitants britànics, dels quals un milió es concetra solament a Benidorm.

La idea, però, és que aquests visitants vinguen també fora dels mesos de primavera i estiu i, per a això, l'AVT treballa amb una estratègia basada en dos objectius com són l'increment de la desestacionalització turística, d'una banda, i l'augment de la diversificació de la demanda cap a nous productes, d'altra. Per a aquest motiu, s'impulsaran activitats basades en el turisme cultural i urbà, el turisme actiu, l'esportiu, el turisme gastronòmic o el nàutic, segons va explicar el secretari autonòmic de Turisme.

Pendents del Brèxit

Sota tota aquesta estratègia per a desestacionalitzar el turisme britànic, hi ha la preocupació pels efectes que puga tindre el Brèxit, segons va reconèixer Puig. El president va explicar que, tot i que de moment no s'ha notat cap efecte, la relació comercial amb el Regne Unit és tan important que "cal estar pendents de qualsevol cosa que puga afectar-hi".

Les xifres d'aquesta relació comercial es tradueixen en 2.200 milions d'euros i 100.000 llocs de treball solament en el sector turístic, als quals cal afegir 2.800 més derivats de les exportacions, segons les dades que va oferir el cap del Consell.

Per la importància del mercat britànic, Puig va defensar que cal aprofitar que el Brèxit encara no ha suposat cap canvi pràctic –s'ha incrementat el nombre de turistes en un 17% respecte fa un any– per a potenciar el País Valencià com a destinació "de qualitat, autenticitat, originalitat" i amb essència del Mediterrani per a poder diferenciar-se en un futur dels seus competidors, que estan "recuperant la seua posició".

Per la seua part, Francesc Colomer va insisitir en la necessitat "d'ampliar l'angular" per a poder captar nous turistes britànics. En aquest sentit, també aquest dilluns es va presentar el Costa Blanca Senior Master de Golf, que se celebrarà l'any 2018 a Benidorm i que servirà per a poder presentar aquesta pràctica com un reclam turístic per a les comarques d'Alacant, especialment. Colomer va destacar també que, per a potenciar l'arribada de turistes, les connexions àrees actualment connecten el País Valencià amb 24 ciutats britàniques.

Increment agredolç

Si el Brèxit representa una preocupació per al president pels efectes que puga tindre sobre el turisme, la situació política de Catalunya i les seues possibles conseqüències arreu l'Estat, també. Preguntat sobre les possibles conseqüències de la crisi catalana, Ximo Puig no s'ha mostrat especialment satisfet del benefici turístic que el País Valencià pot obtenir.

Així doncs, el president no va voler destacar el "rèdit turístic conjuntural" que pot suposar per a les destinacions valencianes la situació de Catalunya i, en aquest sentit, va emfatitzar que el seu govern "no vol que hi haja inestabilitat. No afavoreix a Espanya la situació d'inestabilitat d'enlloc. Sabem que ara ens pot beneficiar de manera conjuntural però no volem que hi haja inestabilitat" perquè, a llarg termini, va dir Puig, l'estabilitat "permetrà millorar la situació" global.

Puig va aprofitar per a assenyalar que el País Valencià és un "espai de fiabilitat i estabilitat" que posiciona aquest territori com el "millor escenari per a fer negocis o passar uns bons dies de descans". Puig va reconéixer que "l'estabilitat i fiabilitat" que ara transmet el País Valencià pot significar un benefici sobre altres destinacions que no gaudeixen actualment de les mateixes condicions, en una clara al·lusió a Catalunya.