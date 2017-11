Marzà anuncia que les aules de dos anys de les escoletes municipals seran gratuïtes el próxim curs

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha explicat hui a les Corts Valencianes el pressupost 2018 del seu departament, tot valorant que la Generlitat hi destina 4.720 milions d'euros, la qual cosa suposa una pujada del 4,12% respecte al 2017. Per àrees, educació i investigació augmenta en un 3,9 %, fins als 4.546 milions, amb la finalitat de promoure millors condicions per al professorat, consolidar la igualtat d'oportunitats per a l'alumnat, garantir aules dignes, abaixar les taxes universitàries i atraure el talent investigador. Cultura arriba als 107,5 milions d'euros, amb una pujada del 12% respecte al 2017, amb l'objectiu d'augmentar la programació i producció culturals i aprofundir en la democratització de l'accés a la cultura. Esport incrementa el pressupost un 23 %, amb un total de 27,5 milions d'euros, per al foment de l'esport base, l'acompanyament als joves esportistes d'elit i la promoció de l'esport com a eina de cohesió i integració socials.

Segons ha explicat Marzà, el pressupost reflecteix la major inversió en educació dels últims deu anys, ja que la inversió per alumne augmenta un 18,7% respecte a l'últim curs amb el govern del PP. "És una inversió de quasi 1.000 euros per alumne; per tant, ja no estem a la cua de les autonomies quant a inversió per alumne i anem dignificant any rere any l'educació per als nostres xiquets i xiquetes malgrat l'infrafinançament estatal”.

La inversió en igualtat d'oportunitats per a l'alumnat és de 270 milions d'euros, que es tradueixen en transport escolar, beques menjador, Xarxa Llibres, educació especial, Bo Infantil i beques universitàries. En aquest apartat cal destacar una nova empenta a l'etapa educativa de zero a tres anys. Mitjançant l'augment del Bo Infantil als 42 milions d'euros, s'aconseguirà que en el curs 2018-2019 totes les aules de dos anys de les escoletes municipals siguen gratuïtes. Són un total de 248 escoletes municipals les que ofereixen ensenyament de dos a tres anys, 59 de les quals estan a les comarques d'Alacant; 21, a les comarques de Castelló, i 168, a les comarques de València. Segons ha indicat Marzà, la intenció de la Conselleria és incrementar curs a curs l'alumnat matriculat en l'etapa zero a tres anys, que en l'actualitat ja supera els 40.000 alumnes. A més, l'augment del pressupost del Bo Infantil permetrà el pròxim curs millorar les ajudes per als trams d'edat de zero a un i d'un a dos anys.

L'augment en el pressupost d'educació i investigació també es tradueix, segons ha detallat el màxim responsable de la Conselleria, en la consolidació de les millores laborals del professorat. D'una banda, es consoliden els 4.500 docents que s'han incorporat al sistema des de fa dos cursos i també es preveu per al curs 2018-2019 el personal de reforç que caldrà per a l'aplicació del nou model de plurilingüisme.

213 milions d'euros per a infraestructures

Marzà també s'ha estés sobre infraestructures educatives. En aquesta qüestió ha dit que es té previst destinar-hi 213 milions d'euros el 2018, 80 milions més que el 2017. Aquest pressupost engloba el pla Edificant de tramitació amb els ajuntaments i el Servei d'Infraestructures Escolars de la Conselleria. En l'actualitat, es disposa de díhuit centres educatius acabats, díhuit en construcció i una adjudicació, la del CEIP 103 de València. A això cal afegir les més de quatre-centes actuacions menors que s'han realitzat per part del Govern del Botànic arreu del territori valencià.

Marzà també ha recordant durant la seua compareixença que s'està potenciant la igualtat d'oportunitats pel que fa a la universitat, amb una baixada de taxes universitàries per a l'alumnat d'un 15 % el curs 2018-2019 respecte al 2016 i un augment del pressupost destinat a beques, que arriba als trenta milions d'euros, un 35,7 % més que el 2017. A més la conselleria ha cobert durant aquests anys bona part del deute amb les universitats que va adquirir el Consell anterior; per al 2018 es milloren les condicions laborals del PAS i PDI de huit a díhuit milions d'euros.