Gascó (PPCV), al conseller Marzà: "Siga honest i diga que els diners vénen del govern central"

L'increment del pressupost de la Generalitat previst per al 2018 és una conseqüència, a parer de la diputada del PPCV Beatriz Gascó, de la voluntat política del govern espanyol de millorar la situació de la hisenda valenciana. Gascó ha fet servir aquest argument per a posar en evidència el conseller d'Educació, Vicent Marzá, a la comissió de les Corts que estudia l'avantprojecte de pressupostos per a l'exercici vinent.

Marzà ha explicat els increments en les dotacions econòmiques per a les diferents àrees educatives i culturals de la Generalitat. La intervenció de Gascó ha estat adreçada a restar mèrits a la millora de les partides atés que, al cap i a la fi, "els 2.600 milions més" de què disposarà el Consell per al 2018 "vénen del govern central". La parlamentària del PPCV ha demanat al conseller que fóra "honest" i que ho admetera.

Marzà ha evitat discutir l'argument amb Gascó. La resposta ha arribat de la representant socialista, Anna Besalduch. "Els diners no ens els regala ningú; són dels valencians", ha advertit la també alcaldessa de Sant Mateu.