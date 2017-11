La Traca i Ramon Llull, millors llibreries 2017

La Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport ha donat a conèixer els premis als llibres millor editats el 2016 i a la labor dels llibreters valencians l'any 2017. En aquest últim apartat, el reconeixement a la trajectòria ha sigut per a la Llibreria La Traca i a l'establiment més innovador, per a Ramon Llull, dues llibreries de València. Els premis seran lliurats el Dia del Llibre Valencià, el 20 de novembre, al Monestir de San Miguel dels Reis.

El Premi al Llibre Millor Editat és per a Rotterdam, provisionalment (Pruna Llibres); al Llibre Millor Il·lustrat, per a Tirant lo Blanch (Llibres de la Drassana); al Còmic Millor Editat, per a Chan-prin (Edicions Babylon); a l'Infantil Millor Editat, per a Max y los superhéroes (Algar Editorial), i al Juvenil Millor Editat, per a Els millors relats, de Roald Dahl (Sembra Llibres).

El Premi al Llibre Millor Autoeditat el 2016 s'ha declarat desert, ja que no s'ha presentat cap obra, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Els criteris que s'han tingut en compte per a determinar l'elecció dels llibres premiats se centren en la correspondència entre el contingut i l'aspecte formal, la qualitat i innovació de l'edició i l'impacte en el panorama editorial valencià.

Pel que fa a la valoració de les llibreries, s'ha valorat la trajectòria cultural acreditada de la llibreria candidata o, si escau, el caràcter innovador de les seues activitats de foment de la lectura, la rellevància i interès que el projecte puga tenir per al foment de la lectura i l'abast del projecte per a fomentar la comunicació i la cohesió cultural en l'àmbit geogràfic en el qual desenvolupa la seua activitat.

Aquests premis honorífics tenen com a principal objectiu "incentivar la producció de les empreses editorials valencianes, en qualsevol de les dues llengües oficials, amb iniciatives que propicien una millora del llibre valencià, tant en el seu aspecte tècnic i formal com en l'artístic, així com incentivar les iniciatives i activitats dels llibreters valencians que contribuïsquen a la difusió del llibre i fomenten els hàbits de lectura". La Conselleria d'Educació promocionarà els llibres i les llibreries premiats en el pla valencià del foment del llibre i la lectura Llegim Llegim Llegim.

Tant l'editor de les obres premiades com la llibreria premiada podran fer ús publicitari d'aquesta circumstància, indicant en els exemplars o en els seus establiments "de manera expressa" la concessió del premi i la modalitat.