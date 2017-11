Nou membres de Yomus i quatre persones més, investigats per les agressions ultres del 9 d'Octubre

El Jutjat d'Instrucció número 15 de València ha obert una causa contra 13 persones pels altercats violents protagonitzats per ultres ocorreguts al cap i casal el passat 9 d'Octubre. L'instructor els imputa delictes d'odi, lesions, danys i desordres públics, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià.

Els fets es van produir el passat 9 d'octubre quan es van registrar agressions per part d'integrants de grups d'ultradreta a manifestants que participaven en la manifestació a favor del valencià convocada per la Comissió 9 d'Octubre. El jutge imputa als 13 investigats per agredir diversos participants en la manifestació delictes contra els drets fonamentals (delicte d'odi) amb motivació discriminatòria per raons ideològiques, danys, desordres públics i diversos delictes de lesions el nombre dels quals encara estan pendent de determinar.

A un dels investigats li imputa a més un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa per intentar sostraure la càmera a un fotògraf, precisa l'alt tribunal valencià. El Jutjat d'Instrucció número 15 ha assumit la competència de la investigació per ser l'òrgan que va rebre el primer part de lesions d'una de les persones agredides durant la manifestació. A la causa s'han incorporat l'atestat de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional, les diligències de recerca penal de la Fiscalia, la denúncia interposada per la Xarxa Espanyola d'Immigració, la denúncia del Moviment contra la Intolerància i diversa documentació gràfica aportada per diversos col·lectius. A més, s'ha reclamat la denúncia d'una altra perjudicada recaiguda en un altre jutjat.

Nou membres de Yomus

Segons l'atestat policial, les persones reconegudes i identificades estan "relacionades amb l'entorn actiu d'ideologies pròximes a la dreta més radical d'aquesta Comunitat i província, particularment com a integrants o simpatitzants del Grup Yomus". Dels tretze identificats i detinguts, nou són membres d'aquest grup ultra d'aficionats del València Club de Futbol. En la seua interlocutòria, l'instructor acorda prendre declaració als 13 investigats i ofereix a l'Ajuntament de València la possibilitat de personar-se per a reclamar els danys en el mobiliari urbà durant els altercats. A més, el jutge prendrà declaració als perjudicats, que seran valorats pel mèdic forense per a conèixer l'abast i evolució de les lesions com a conseqüència de les agressions.