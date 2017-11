Les reserves de turistes britànics creixen durant l'hivern el doble que a la resta de l'Estat

Les dades facilitades per la oficina de Londres de Turespaña corroboren les sospites de la Generalitat sobre la importància del mercat britànic per al turisme valencià. Segons ha explicat aquest dimarts el president Ximo Puig despres de reunir-se amb el director general de Turespaña, Manuel Butler, el nombre de reserves de turistes britànics durant els mesos d'hivern creixerà un 16% respecte el mateix període de l'any anterior, la qual cosa representa més del doble de les reserves efectuades al conjunt de l'estat espanyol. Segons ha explicat el president, present des de dilluns a la fira Travel World Market que se celebra a la capital anglesa, aquestes dades demostren els "bons resultats" del pla de desestacionalització desenvolupat des de l'Agència Valenciana de Turisme (AVT).

En aquesta reunió amb els responsables de Turespaña també s'ha abordat la col·laboració entre ambdues administracions en un programa basat en el segment de l'anomenat 'turisme cosmopolita'. El cap del Consell ha explicat que, a través dels estudis de què disposa Turespaña, l'AVT podrà "anar a buscar" turistes en un nínxol de mercat de persones amb un "alt poder adquisitiu i que alhora tenen una elevada capacitat d'influència". Es tracta, segons ha explicat, de persones que no acostumen a adquirir els paquets ofertats pels 'touroperadors' i que prefereixen programar els seus viatges a base de productes diferenciats i locals. Puig ha insistit en el fet que obrir aquestes vies per a captar nous visitants "permetrà diversificar i anar canviant" el model turístic del País Valencià. Amb tot, el president ha emfasitzat que la col·laboració amb el programa de turisme cosmopolita no suposa "despreciar cap turista, independentment del seu poder adquisitiu". "Qualsevol persona que vulga tindre una experiència turistica digna és benvingut", ha afegit Puig.

En la reunió, Puig –que ha estat acompanyat pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer– ha analitzat junt als directors de Turespaña els efectes del Brèxit. En aquest sentit, segons ha assenyalat Puig, tant la Generalitat com Turespaña han coincidit en la necessitat que siga un "'soft' Brèxit", que "no canvie les condicions" referents a la presència dels ciutadans britànics al País Valencià. Puig ha dit que treballaran de manera conjunta amb el ministeri perquè per als britànics "tinga la menor incidència possible".

Avaluar els resultats de les fires

Per la seua part, el director de l'Agència Valenciana de Turisme ha valorat com a "raonablement positiva" la presència en la fira WTM. Francesc Colomer ha avançat que en el pla operatiu 2018 s'apostarà per la "segmentació" i incrementar la presència de l'AVT en fires turístiques especiaitzades sense renunciar, però, a les grans cites del sector. "Volem reforçar l'estratègia en línia i els productes turístics que ens diferencien", ha assenyalat Colomer. A més, s'incorporarà l'avaluació del treball fet en les fires a través d'una empresa que ja ha estat treballant en l'expositor instal·lat a la WTM de Londres. "Volem saber exactament l'eficàcia de la nostra promoció per a comprovar el retorn econòmic de totes les gestions que fem a les fires", ha explicat el responsa