Compromís vol que el nou model de finançament tinga en compte la vulnerabilitat social

Compromís proposa que el model de finançament preveja la "vulnerabilitat social" que hi ha en cada autonomia per a poder ser "just" i plantejar un repartiment "equitatiu" en cada territori. La coalició ha assenyalat que, "a més de preveure el nombre d'habitants", es tinguen en compte "les necessitats de les persones" i les demandes que s'han d'atendre en matèries com la dependència, la discapacitat o altres aspectes de l'atenció social.

Així ho ha plantejat aquest dimarts la portaveu de Compromís, vicepresidenta de la Generalitat i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en la roda de premsa oferida al costat de la resta de portaveus de la formació, Joan Ribó, Àgueda Micó i Julià Álvaro, per a presentar les seues propostes en favor d'un finançament just per al País Valencià i dins de la campanya 'Per un #TracteJust', que ha impulsat en aquesta línia.

Oltra ha explicat que la proposta de Compromís és un dels "indicadors" que la coalició considera que haurien d'incloure's en la confecció del model de finançament per a "ajustar" el repartiment entre autonomies. Ha parlat de "solidaritat interterritorial" però també d'"equitat" per a aconseguir la "igualtat entre ciutadans". "Aquest és el model que pot donar la solució", ha indicat, al mateix temps que ha instat a "repensar la recaptació d'impostos i la redistribució". "És necessari posar ordre en la capacitat tributària. No és possible que hi haja unes comunitats autònomes amb avantatges que unes altres no tenen", ha agregat.

La responsable autonòmica ha ressaltat que existeix "una esquerda" entre "els diners" que es reben del govern estatal i "les competències que cal assumir" per part de les comunitats i ha emplaçat a "equilibrar" aquest repartiment. "Ha de canviar el repartiment entre administració central i comunitats autònomes. És necessari ajustar el nivell de competències als diners", ha insistit.

La vicepresidenta ha agregat que la "suficiència financera" és "un principi constitucional que s'ha de complir" i ha considerat "còmic" que "s'haja de reivindicar que es complisca la Constitució". Ha repetit que, malgrat tenir una "renda per càpita inferior a la mitjana" espanyola, el País Valencià "aporta al sistema" quan "hauria de rebre més" i ha subratllat que aquesta circumstància "llastra" el Consell a l'hora d'atendre "qüestions bàsiques".