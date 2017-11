La Fundació ANAR va atendre 221 menors valencians víctimes de violència masclista el 2016

La Fundació ANAR va atendre un total de 221 menors víctimes de violència de gènere l'any passat. D'aquestos, 165 la van viure en l'àmbit familiar com a fills de mares víctimes i 56 eren xiquetes o adolescents que la van patir directament per part de la seua parella o exparella. A més, "en el 60% dels casos, les xiquetes o adolescents no són conscients d'estar patint violència de gènere" i "en el 53% dels casos estaven presents les noves tecnologies".

Així ho ha alertat aquest dimarts la directora de la Fundació ANAR al País Valencià, Teresa Martínez, durant la presentació de la campanya de conscienciació 'Pots ser tu', que ha engegat en col·laboració amb la Diputació de València per a prevenir la violència de gènere en adolescents. Han intervingut també la diputada de Joventut i Esports, Isabel García, i el president de la corporació provincial, Jorge Rodríguez.

Martínez ha advertit que les trucades per motiu de violència de gènere entre xiquets i adolescents és un fenomen que va en augment. En dos anys s'ha duplicat i ha passat de representar el 2,9% de les trucades al 6,3%. La majoria les fan adolescents entre 15 i 17 anys, encara que "creixen" aquest tipus de trucades entre les xiquetes de 13 a 15 anys i hi ha casos de, fins i tot, 12 anys.

Des de l'organització sense ànim de lucre, al llarg del 2016 es van ajudar 56 xiquetes al País Valencià víctimes directes de la violència de gènere per les seues parelles o exparelles, "una per setmana", ha valorat la directora, qui ha animat les menors a donar aquest "primer pas valent" de trucar i buscar suport psicològic i emocional i assessorament.

Fer front a aquesta xacra

Segons ha explicat Martínez, "sis de cada deu xiques ens criden amb moltíssima por i inseguretat". "Veuen com els seus nuvis els escriuen contínuament, els envien WhatsApps, els diuen 't'he escrit fa mitja hora i no em contestes, què feies, amb qui estaves', els insulten, els diuen 'no et poses açò'... La directora d'ANAR al País Valencià ha manifestat a més la seua preocupació perquè el 60% de les xiquetes, malgrat la por amb què truquen, "tenen la sensació que aquest control és per amor" i no són conscients que pateixen violència de gènere.

Aquest és un dels punts en els quals vol incidir la campanya 'Pots ser tu', que arranca amb la col·laboració de la Diputació de València. Els tríptics que es repartiran inclouen un xicotet test per a saber si un adolescent està patint violència de gènere i s'anima a demanar ajuda. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha assenyalat la importància de "no confondre maltractament amb amor" i ha manifestat la seua preocupació davant la violència masclista: "Espanta que hi haja víctimes de 12 a 17 anys i que el 60% no siga conscients d'aquesta realitat que pateixen", ha lamentat. Així ha apel·lat a "lluitar contra aquesta xacra des de l'arrel, que és l'educació" perquè "les joves siguen conscients d'aquest tipus de violència i demanen ajuda".

Per a combatre la violència de gènere, la Diputació vol engegar aquest mes de novembre una 'Xarxa de Ciutats Protegides', ha avançat Rodríguez, que vol dotar els ajuntaments valencians de "recursos suficients per a fer front a aquesta xacra". En el pròxim ple de la Diputació, el 21 de novembre, es presentaran les bases amb els requisits per a formar part d'aquesta xarxa i accedir als recursos per a emprendre accions en aquesta matèria.