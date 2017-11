Albaida vol que 'Espinete' "es jubile" al seu Museu de Titelles

L'alcalde d'Albaida, Josep Antoni Albert, ha demanat a Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) la cessió d'Espinete, un dels populars protagonistes de l'espai televisiu infantil Barri Sèsam, al Museu Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida, el MITA.

El primer edil ha aprofitat l'acte de presentació de la 33a Mostra de Titelles de la Vall d'Albaida, celebrat aquest dimarts, per a anunciar la intenció del consistori de portar al MITA el famós ninot dels anys 80, segons informa la corporació municipal.

Albaida ha acollit la presentació de la programació de la mostra en un acte on Albert ha anunciat que s'està intentant "establir una via de comunicació per a recuperar-lo i que passe la resta dels seus dies de jubilació al Museu Internacional de Titelles d'Albaida".

D'altra banda, ha anunciat que, en breu, el MITA acollirà Ulleretes, la rata penada que ha presentat, fins fa poc, el programa Bona nit a Levante-TV.

30 espectacles que es representaran a 19 municipis integren l'oferta de la Mostra de Titelles de la Vall d'Albaida, que celebrarà del 9 al 12 de novembre.