PP i Cs acusen Rosa Pérez de persecució ideològica per no cedir el Teatre Principal a Lo Rat Penat

El Partit Popular i Ciutadans han presentat la sol·licitud per a la convocatòria d'un ple extraordinari de la Diputació de València per a aprovar la cessió del Teatre Principal per a la celebració de la CXXXIV Edició dels Jocs Florals que organitza Lo Rat Penat, segons han informat en un comunicat. Tots dos grups han pres aquesta decisió després de les "reiterades negatives" de la diputada d'Inclusió Social, Teatres i Memòria Històrica, Rosa Pérez, a autoritzar a Lo Rat Penat l'ús d'eixes instal·lacions "com a escenari del que és el certamen literari més antic en llengua valenciana, que se celebra des del 1879 amb l'objectiu de defensar i promocionar la identitat, llengua, història i cultura valencianes", expliquen els dos partits.

El grup popular en la Diputació ha destacat que la denegació de la sol·licitud de Lo Rat Penat per part de Rosa Pérez es va produir "el passat 29 d'agost, solament un dia després de la publicació del nou reglament que regula la cessió d'ús del Teatre Principal i quatre mesos després que l'entitat valencianista remetera la sol·licitud". En ella justifica el rebuig argumentant que els Jocs Florals són "un lliurament de premis de caràcter literari". No obstant açò, segons el PP, el nou text recull en el seu article 2 que la destinació del Teatre Principal és "l'exhibició, producció i difusió d'espectacles relacionats amb les arts escèniques, la música o el cinema. Per tant, podrà cedir-se el seu ús a terceres persones per a dur a terme en ell concerts, espectacles i representacions de dansa i teatre, cinematogràfics i anàlegs, així com activitats culturals o artístiques, tals com a conferències o exposicions".

Així mateix, especifica que "excepcionalment podrà destinar-se el Teatre a activitats diferents de les assenyalades, sempre que compten amb l'aprovació expressa de la corporació". No se cediran "per a la celebració de sorteigs, cerimònies de lliuraments de premis, de graduació, rifes ni, en general, actes de caràcter no cultural, no relacionats amb les arts escèniques o de categoria amateur", llevat que siguen "d'especial rellevància per a les arts escèniques, la música o el cinema".

L'escrit presentat per PP i Ciutadans subratlla que els Jocs Florals són "un certamen literari de poesia, en el qual a més se celebra un concert oferit per la Banda Municipal de Música de València, s'exalta la figura de la 'Regina dels Jocs Florals' per part d'un mantenedor de reconegut prestigi i, finalment, es fa lectura dels poemes guanyadors de la Flor Natural". Per tant, consideren que es tracta d'un acte "cultural i poètic de reconegut prestigi i centenari, que suposa la representació cultural en llengua valenciana més antiga".

PP i Ciutadans entenen que la postura de Rosa Pérez de considerar el lliurament d'uns guardons, que són un acte "accessori" al certamen, "com a motiu suficient per a denegar l'ús del teatre és portar l'abast del reglament més enllà del seu esperit de regulació de l'ús d'un espai de promoció i defensa de la cultura en qualsevol de les seues expressions".

"Perseguir als qui no pensen com ella"

En aquest sentit, la portaveu del Grup Popular en la Diputació, Mari Carmen Contelles, ha lamentat que Pérez "estiga més preocupada a perseguir els qui no pensen com ella que a realitzar les seues obligacions com a membre de l'equip de govern de la Diputació i en la gestió de les seues competències" i ha destacat "l'innegable valor dels Jocs Florals com a exponent de la poesia en llengua valenciana, com també ho és la labor que desenvolupa Lo Rat Penat en la defensa de la cultura i tradicions del poble valencià".

En aquest sentit, li ha reclamat "que deixe de guiar-se per criteris ideològics i interessos partidistes que interfereixen en una gestió que ha de realitzar sobre la base de criteris objectius, perquè dóna la sensació que amb la modificació del reglament solament busca un pretext per a seguir amb les seues persecucions ideològiques i no millorar la gestió del Principal".

Per la seua banda, la portaveu de Ciutadans en la Diputació, Mamen Peris, ha lamentat que els arguments de la diputada d'EUPV per a no concedir l'autorització "no s'ajusten al reglament de la cessió de l'ús del teatre". Mamen Peris ha subratllat que "si l'acte de Lo Rat Penat compleix els requisits i és un exponent cultural valencià no s'entén que es denegue el permís" i ha demanat al govern de la Diputació que "rectifique i no consentisca aquesta decisió discriminatòria que solament respon a causes ideològiques".