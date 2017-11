La Xarxa Espanyola d'Immigració demana a Ribó que es persone en la causa de les agressions del 9 d'Octubre

La Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat ha demanat a l'Ajuntament de València que es persone "immediatament" en la causa per les agressions protanitzades per grups de la ultradreta en la capital el passat 9 d'Octubre.

Així ho ha indicat en un comunicat l'entitat, que és denunciant i part del procediment contra nou integrants del grup Yomus, investigats en aquesta causa. La Xarxa ha demanat a l'alcalde, Joan Ribó, que accepte l'oferta del jutge instructor perquè es persone juntament amb les altres entitats que són part del procediment i que es treballe "per a garantir que es done un seguiment suficient a aquest cas".

"Ribó té l'oportunitat per a demostrar que la condemna de tots els grups municipals no queda en un simple gest. Instem l'alcalde al fet que en defensa de tots els drets dels valencians es persone en la causa i per això ens posem a la disposició de la corporació municipal", ha manifestat Estanislao Naranjo, director dels serveis jurídics de la Xarxa.

La Xarxa, que va promoure el 10 d'octubre les denúncies que ara han sigut incorporades a la causa, considera "molt positiu i prometedor" l'inici del procediment, "sobretot en haver-se reconegut l'existència d'un clar delicte d'odi per part de nou dels 13 encausats que apuntala la petició que la Xarxa va efectuar i que ara reiterarà davant el jutjat d'instrucció 15 de València, responsable d'assumir la totalitat de la causa".