El Ministeri és procliu a cedir la Dama però descarta Elx com a subseu del Museu Arqueològic

El Ministeri d'Educació i Cultura ha canviat d'actitud respecte a una possible cessió temporal de la Dama d'Elx al Museu Arqueològic i d'Història (MAHE) de la capital del Baix Vinalopó. Així ho van afirmar ahir la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i l'alcalde de la localitat, Carlos González, després de reunir-se amb el director general de Belles arts i Patrimoni Cultural del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, Luis Lafuente.

Amoraga va assenyalar que s'ha fet un pas molt important per al retorn de la peça que actualment s'exhibeix al Museu Arqueològic Nacional (MAN). "És la col·laboració institucional entre les administracions la que farà possible que la Dama d'Elx torne a ser exposada a Elx", va declarar la responsable de la direcció de patrimoni després de presentar, juntament amb González, l'avantprojecte museogràfic del MAHE perquè puga acollir l'escultura. Amoraga va constatar la "predisposció" del Ministeri a la petició i va destacar el "bon clima" en què s'havia desenvolupat la trobada.

Això no obstant, el retorn de l'escultura sols es produirà, tal com assenyalen fonts del departament de Patrimoni, quan els tècnics del MAN donen el seu vistiplau al trasllat i quan hagen conclós les celebracions del 150 aniversari que s'han organitzat al museu al voltant de l'efemèride. Això suposa que la Dama no tornaria a Elx fins a finals del 2018 o principis del 2019.

Més complicat sembla aconseguir un altre dels objectius que s'havia plantejant, com és que el MAHE poguera convertir-se en subseu del MAN. "Ara per ara aquesta opció queda descartada", expliquen les mateixes fonts. Cal recordar que el passat mes la Comissió de Cultura del Congrés va demanar al govern estatal, a proposta de Compromís i PSOE, que estudie la cessió permanent de la Dama d'Elx a la ciutat en la qual va ser trobada. La proposta també demana que el MAHE es convertisca en una subseu del Museu Arqueològic Nacional, amb l'objectiu final de procedir a la cessió permanent de la talla al centre.

Una resposta afirmativa de l'executiu presidit per Mariano Rajoy suposaria que la talla abandone el Museu Arqueològic Nacional a Madrid i siga exposada al Museu Arqueològic i d'Història d'Elx (MAHE).

Centre d'investigació de la cultura ibèrica

El projecte que s'ha presentat i que està dissenyat per la comissió bilateral que es va crear entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Elx pretén, d'una banda, crear un centre d'investigació de la cultura ibèrica que convertisca Elx en el principal espai museístic de referència a Espanya i, d'una altra, destinar un espai específic per a contextualitzar la Dama d'Elx en la història i en el seu entorn.

Aquesta contextualització s'aconseguiria historiogràficament amb la documentació conservada en el Museu Arqueològic i d'Història i Arxiu d'Elx i, a més, en el territori amb els jaciments localitzats pròxims a Elx, com són el de l'Alcúdia; El Ferriol; La Fonteta, a Guardamar del Segura; Penya Negra, Crevillent, i La Picola, a Santa Pola, on es pot contemplar la incidència de les influències dels fenicis, púnics i grecs i la pedrera d'on va eixir la pedra de la Dama d'Elx. I, finalment, es contextualitza a la Dama al costat d'altres escultures ibèriques i materials ibèrics procedents del mateix jaciment de l'Alcúdia i l'entorn d'Elx, dins d'un discurs coherent i homogeni.

L'avantprojecte planteja diferents fases d'actuació per a condicionar el museu, que actualment compta amb equipaments obsolets i que està necessitat de millora en les seues infraestructures. Així, la prioritat és l'adequació de la Sala Homenatge, que és la pensada per a acollir la Dama d'Elx i explicar el seu descobriment, la seua història, la repercussió arqueològica i també la social. L'espai funcionaria com un centre d'interpretació sobre l'escultura.

Altres intervencions plantejades són els espais de la sala d'exposicions temporals, la sala de conferència i els tallers didàctics i en una tercera fase s'escometria la millora de la sala de la col·lecció permanent, que hauria d'augmentar el nombre d'elements expositius per a oferir una difusió i una investigació més completa de la Dama d'Elx.