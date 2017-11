Consuelo Ciscar declararà el 18 de desembre per les presumptes irregularitats en l'IVAM

L'exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, ha sigut citada per a declarar el pròxim 18 de desembre per les presumptes irregularitats en la gestió del museu sota la seua direcció. Ciscar està imputada en una causa que instrueix el jutjat d'instrucció número 21 de València junt amb altres 12 persones: el seu fill, Rafael Blasco, conegut com a 'Rablaci'; els sotsdirectors d'Administració i Finances del centre d'art, Juan Carlos Lledó, i de Gestió Interna, Juan Bría; de Publicacions, Norberto Martínez; la tècnic artística, Raquel Gutiérrez; Pilar Mundina, que exercia com a la seua assistenta personal en viatges; Jorge García Vallés, qui exercia el càrrec de tècnic d'acció exterior; María Ángeles Valiente, cap de Departament de Desenvolupament en l'IVAM; i l'administrador de Valsatrans i Logística de l'Art, Enrique Martínez.

Així mateix, figuren com a investigats en la causa una extreballadora de l'SGAE a la Xina i representant de Xangai International Culture Association (SICA) i el seu marit, així com un fotògraf, tots ells per suposadament utilitzar recursos del museu per a promocionar la carrera artística de 'Rablaci'.

Juntament amb Ciscar, la jutgessa ha citat a declarar a primers d'any a Gutiérrez i a Lledó. No és la primera vegada que l'exdirectora ha d'acudir al jutjat. Ja ho va fer el passat mes de març, quan va haver d'assistir a una compareixença en la qual la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar la retirada del passaport tant per a ella com para 'Rablaci', fill de l'exconseller de Solidaritat Rafael Blasco, empresonat pel frau de subvencions al Tercer Món.

Aquell dia, després de comparéixer al jutjat, Ciscar va afirmar a la premsa que no diria res de la vista perquè no li "tocava" a ella. Es va limitar a afirmar que esperava que "tot això concloga bé" i, preguntada per si era optimista, va respondre: "Jo sempre sóc optimista per naturalesa". La jutgessa va acordar retirar el passaport tant a Ciscar com al seu fill en veure risc de fugida i els va prohibir eixir de l'espai Schengen. L'exdirectora va recórrer contra aquesta mesura perquè no la veia "necessària".

Estructura piramidal

Segons alguns informes policials, Ciscar va utilitzar quatre treballadors del museu per a promocionar la carrera professional i crear el currículum del seu fill artista. Aquests funcionaven com una "estructura piramidal organitzada" i eren Norberto Martínez, María Ángeles Valiente, Jorge García i Raquel Gutiérrez.

Cadascuna d'aquestes persones "tenia una funció i jerarquia ben definides i les seues accions van ser reiterades en el temps a mesura que s'organitzava una nova exposició en l'estranger". Davant aquests fets, entre els anys 2008 i 2011, Ciscar "hauria dirigit aquest grup organitzat de persones que, a l'empara de l'IVAM, incloent els seus contactes i influències institucionals i el seu personal laboral, hauria promocionat la carrera professional del seu fill".

Per la seua banda, 'Rablaci', segons estima la Policia, era "coneixedor" que personal de l'IVAM, a les ordres de la seua mare, participava "activament" en la gestió i elaboració de les seues exposicions en l'estranger així com del seu curriculum vitae.