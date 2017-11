Oltra insta Echávarri a dimitir després del seu processament

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha instat l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri, a complir l'acord a què es va arribar en la refundació del pacte de govern municipal, entre Compromís i PSPV. Un acord en què es va fixar que si la situació judicial del primer edil "s'agreujava" es "buscaria una altra candidatura a l'Alcaldia".

"Quan hom signa un pacte o xoca les mans, cal complir aquest pacte", ha remarcat Oltra als mitjans de comunicació després que ahir, dimarts, la titular del jutjat d'instrucció número 9 d'Alacant decidira processar Echávarri en relació a les presumptes irregularitats en el fraccionament de contractes de la Regidoria de Comerç, en la qual el primer edil tenia competències en Nadal del 2016.

La vicepresidenta ha recordat que fa poc va haver-hi una refundació del pacte de govern en què es va acordar que si s'agreujava la situació judicial d'Echávarri hi hauria "una altra candidatura a l'Alcaldia". "Els pactes estan per a complir-se", ha remarcat per a assenyalar que "els alacantins mereixen un govern que responga a les expectatives i la confiança que la gent va posar quan va votar pensant en el canvi i en les polítiques que posen en el centre les persones".

Per a Oltra, "quan u signa un pacte o xoca les mans, cal complir aquest pacte" i ha insistit que des de Compromís això és el que s'està sol·licitant en aquest moment perquè "l'ètica, el bon govern i la transparència són inherents al canvi polític". "En aquest país, en 2015, va haver-hi canvi polític i la gent demanava polítiques que rescataren persones, ètiques i que posaren la transparència, el bon govern i l'ètica en el centre de l'acció política, enfront d'una època de corrupció que es va instal·lar de forma sistèmica i sistemàtica en totes les institucions", ha insistit.

Per tot això, ha instat el batle a complir allò que es va acordar en la refundació del pacte de govern municipal perquè "ni els alacantins ni els valencians es mereixen aquest tipus de pràctiques", ha resolt.

Investigat per l'acomiadament de la cunyada del portaveu del PP

Echávarri també està sent investigat per un altre jutjat en relació amb l'acomiadament de la cunyada del portaveu del Partit Popular, Luis Barcala, en el consistori. En concret, es tracta del jutjat d'instrucció número 2 d'Alacant, que ha obert una investigació tant a Echávarri com al regidor de Recursos Humans, Carlos Giménez, per l'acomiadament d'aquesta dona.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) en un comunicat, el jutge ha admés a tràmit la denúncia interposada per la Fiscalia i ha obert un procediment per un presumpte delicte de prevaricació. Ha acordat practicar les diligències sol·licitades pel ministeri públic, entre elles, la declaració, en qualitat d'investigats, dels dos denunciats.

La cunyada del portaveu popular, treballadora interina de l'Ajuntament, va ser cessada després que el PP denunciara l'exalcalde per les irregularitats en l'adjudicació de contractes en la Regidoria de Comerç que s'investiguen en el jutjat d'instrucció numero 9.