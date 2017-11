Chocolates Valor obté un benefici de 7,7 milions d'euros i factura 117 milions en l'últim exercici

Chocolates Valor, la companyia líder en el seu sector, ha tancat l'últim exercici (juliol 2016–juny 2017) amb bones xifres. La firma xocolatera continua creixent amb una facturació que supera els 117,3 milions d'euros, la qual cosa suposa quasi un 3% més que les xifres aconseguides en l'exercici anterior. Això ha suposat per a Valor un benefici net de 7,7 milions d'euros, enfront dels 6,1 milions obtinguts en el mateix període del curs anterior.

Segons informa la companyia a través d'un comunicat, la marca continua la seua imparable projecció en el mercat de tauletes, amb un ritme de creixement del 6%, superior a la resta de fabricants. D'aquesta manera, les tauletes de Valor han aconseguit obtindre una quota del 17,37% i es mantenen per tercer any consecutiu com la marca que més creix en els lineals.

Açò suposa que dels quasi 21 milions de quilos de producte fabricats en les plantes de Chocolates Valor, prop de la meitat (al voltant de 9 milions de quilos) han sigut tauletes, core business de la companyia.

Focus en Negres i en Sense Sucre

I si el creixement ha sigut destacat en el mercat de tauletes, en el qual Valor es consolida un any més com la segona marca fabricadora i reforça la seua fortalesa, l'enlairament de la firma ha sigut especialment destacable en la categoria de xocolates negres, on ha crescut quasi un 10% i s'aferma com a marca fabricadora líder del segment, amb una quota del quasi el 31%.

Un lideratge que es repeteix també en l'univers de xocolates sense sucre, on Valor es corona com a referent absolut fregant el 70% del total del segment, amb un increment que quasi aconsegueix l'11% respecte al mateix període de l'exercici anterior.

En línia amb la seua aposta per la innovació, la marca ha sumat importants llançaments en la gama de tauletes tradicionals com la Negre 82%, la Negre 70% amb Taronja i la Negre 70% Caramel i Sal o en la gama 0% Sucres Afegits amb els seus Negre 85% i Negre 70% amb Taronja, propostes focalitzades en alts percentatges de cacau que han tingut un gran acolliment en el mercat i amb les quals Chocolates Valor està aportant importants creixements en la categoria de xocolates. També cal destacar el bon comportament de la resta de categories en les quals opera la companyia, com són les seues games de bombons, de xocolata a la tassa i de rebosteria professional i industrial, reconegudes en el sector per la seua altíssima qualitat.

Per a Pedro López, CEO de Chocolates Valor, aquesta fotografia plasma l'essència de la companyia, que s'ha caracteritzat sempre per mantindre un creixement sostingut i continuat. "Fa temps que decidírem posar el focus en el target adult i sempre ens hem mantingut en la màxima qualitat, la qual cosa ens ha portat a potenciar una gama de xocolates en la qual han cobrat cada vegada més força els alts percentatges de cacau, les referències sense sucre i els xocolates amb ametles, que també liderem clarament", explica López.

El màxim responsable de la marca també sosté que "el nostre valor diferencial ens posiciona com la marca de referència entre el nostre públic objectiu, gràcies a la qualitat i innovació de les nostres propostes, produïdes des de la fava de cacau per a garantir la singularitat i buqué únic que caracteritzen els xocolates Valor".