Echávarri no dimitirà tot i la doble imputació i haver quedat en minoria en el govern d'Alacant

L'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, ha reiterat aquest dimecres que no dimitirà del seu càrrec tot i estar processat per la tramitació d'unes factures de l'àrea de Comerç i, des de hui, també imputat en una altra causa per l'acomiadament de la cunyada del portaveu del Partit Popular en el consistori. El dirigent socialista ha garantit que la ciutat "seguirà funcionant" i que mentre hi haja a l'ajuntament un regidor del PSPV, el PP no accedirà a l'Alcaldia.

Malgrat que els seus socis en l'Ajuntament –Compromís i Guanyar Alacant– han anunciat que abandonen l'equip de govern en no dimitir Echávarri per la seua situació judicial, l'alcalde ha insistit que no abandona el càrrec, encara que ha reconegut que governar amb sis edils serà "molt difícil". No obstant açò, ha confiat que "amb esforç i treball" es "tirarà endavant". Preguntat per què ocorrerà si, finalment, es confirma l'obertura de judici oral, l'alcalde ha contestat que no parla de "futur".

Remodelació de l'equip de govern

Així mateix, ha fet una crida a la ciutadania perquè en 2019 avalue el PSPV "pel que haja fet" i ha anunciat la remodelació de competències. En concret, les àrees de Compromís –que farà efectiva la seua eixida del govern aquest mateix dimecres– i les de Guanyar –que ha donat de termini fins al 15 de novembre perquè Echávarri deixe el càrrec– passaran demà dijous i el dia 16, respectivament, a ser controlades "de forma col·legiada" per la Junta de Govern Local. A més, l'edil socialista Eva Montesinos serà la nova portaveu del govern en substitució de Natxo Bellido (Compromís).

Sobre la seua investigació per l'acomiadament de la cunyada del portaveu del PP, Echávarri ha considerat normal que s'haja admés a tràmit la denúncia de la Fiscalia i ha instat a preguntar-se "com va entrar" aquest familiar de l'edil del PP en el consistori, "per què va seguir treballant i per què no va eixir quan la decisió d'acomiadar-la estava avalada per dos tècnics i una advocada i quan hi ha milers d'alacantins estudiant en aquests mateixos moments per a tenir un plaça de forma regular". En aquest sentit, ha manifestat que s'ha iniciat un procés de regularització d'interins més lent, però que espera que s'haja aquest solucionat al llarg d'aquest mandat.