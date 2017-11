A què juguem amb els nostres fills?

A a penes un mes de la celebració de Nadal, les campanyes de promoció dels productes relacionats amb la celebració comencen a bombardejar la potencial audiència. Entre el públic, els xiquets són els més influenciables i les seues preferències són determinats en un sector com el dels joguets.

I per a saber com poden anar les tendències en les pròximes setmanes, l'Institut Tecnològic de Producte Infantil i d'Oci (AIJU) ha presentat la seua Guia 2017-2018, la número 27, centrada en les tendències de joguets i el joc en família, l'única basada en estudis amb xiquets i famílies i que ha comptat amb el suport de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

La Guia, a més, va acompanyada d'un estudi que mostra com els jocs més destacats en família són els de taula (65%), aire lliure (55%) i manualitats (52%) que varien segons l'edat dels xiquets i la preocupació de les famílies, en el 77% de casos, per l'excessiu temps que els xiquets passen enfront de les pantalles.

La investigació posa l'accent en com el joc és el mitjà a través del qual es pot fomentar una interacció familiar sana i valuosa per a crear llaços d'unió entre els seus membres i en els beneficis d'aquesta, com ara la millora de la comunicació entre els membres de la llar, la fàcil expressió d'emocions, el reforç de vincles afectius o el desenvolupament de la confiança i l'autoestima. Així, i segons la investigació que s'ha realitzat a 600 famílies amb fills menors de 12 anys, el 74% de les famílies afirma que juga amb els seus fills tots o quasi tots els dies. I els més destacats segueixen sent els jocs de taula en el 65% dels casos, seguits per l'aire lliure, en el 55%; les manualitats, en el 52%; i les construccions, en el 25%, dependent de l'edat dels xiquets.

El joc en família es comparteix principalment amb pares i mares en el 77% dels casos; amb els germans, en el 64%; i també amb els avis (30%) i els cosins (33%).

La directora del departament del Consumidor Infantil i Pedagogia d'AIJU, María Costa, apunta dues qüestions bàsiques. "Primer, els xiquets haurien de jugar molt més del que ho fan; hem de donar-los temps per a divertir-se. I a més, hem de jugar amb ells, ja que adoptem una actitud totalment passiva. Els joguets no poden ser un apalancaxiquets. Hem de rebutjar el pensament que estem perdent el temps i comprendre que és un temps que hem guanyat per al futur del nostre fill o filla i de la nostra relació amb ells, perquè enforteix lligams", emfasitza la responsable d'AIJU. Costa també lamenta l'escassa consciència del que és realment un joguet.

"No es tracta sols de divertir-se, que és l'objectiu principal, sinó que amb els joguets aconseguim que els nens desenvolupen totes les facetes de la seua personalitat, la psicomotriu, la intel·lectual, l'emocional, la creativa, la social...", expressa. En aquest sentit, AIJU se suma a la reivindicació dels fabricants de joguets: desestacionalitzar-ne la compra. "No sols juguem en Nadal", argumenta Costa. Tot i això, els fabricants es mostren optimistes i confien a mantindre la tendència a l'alça dels últims anys.

Preocupació per l'excessiva exposició a pantalles

Un altre els aspectes que es destaca a l'estudi és la preocupació de les famílies per les hores que els xiquets passen enfront de les pantalles per les seues derivacions en riscos associats al comportament o desenvolupament dels xiquets, segons subratlla María Costa.

Així, el 77% de les famílies declaren estar preocupades, molt en el 48% dels casos i moltíssim en el 29%, per aquesta qüestió. De fet, segons l'estudi, més del 50% dels xiquets passen moltes hores davant d'aquests dispositius. Solament en el rang d'entre 1 i 2 anys, el mòbil és utilitzat de forma recurrent per a veure vídeos de dibuixos o cançons infantils. La tauleta és un dels elements més utilitzats entre els xiquets d'1 a 12 anys i, paradoxalment, l'ordinador és el mitjà menys utilitzat.

En aquest sentit, Costa explica que "els pares i mares tenen un paper fonamental com a educadors i models d'exemple i imitació, ja que els xiquets repeteixen el que veuen fer als seus pares des de la més tendra edat i els estem mostrant una contínua utilització i sense límits d'aquests dispositius".

El president d'AEFJ, María Costa, i el director d'AIJU / AIJU

La guia, que a més d'estar impresa compta amb diferents aplicacions mòbils, és l'única que existeix a tot l'Estat avalada per institucions de consum amb estudis pedagògics i d'usabilitat. Enguany ha comptat amb la participació de 39 grups d'empreses i fabricants que han estudiat 158 productes i n'han rebutjat 17. La seua presentació ha tingut lloc dins de la II Edició del Preshow Joguets, organitzat per l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguets (AEFJ).

Segons destaca el director d'AIJU, Manuel Aragonés, aquesta guia, que és un projecte finançat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) "no està limitada únicament al paper, sinó que compta amb altres formats digitals com la realitat augmentada, l'App AIJU Toy Finder per a mòbils o el canal de YouTube on es poden veure vídeos dels joguets que apareixen en la guia".