Eugeni Alemany torna a polsar l'ús del valencià a les xarxes socials. Mamprén de nou el format d'enquesta per a conéixer la vitalitat de la llengua pròpia a Facebook i Twitter, entre altres aplicacions, i d'aquesta manera establir sinergies entre els usuaris valencianoparlants.

L'humorista s'adreça a tots aquells valencianoparlants que utilitzen les xarxes perquè participen en l'enquesta de manera anònima i col·laboren compartint-la a les xarxes perquè arribe a més gent. Alemany adverteix que no té cap caràcter oficial, "però ens ajudarà a conéixer-nos, crear eines, aplicacions i plataformes per a comunicar-nos millor.

El qüestionari demana per definir-se com a persona, per quina llengua s'empra a l'hora de fer comentaris o post a les xarxes, el motiu que impedeix que l'usuari escriga més en valencià, pel valor que té la presència del valencià a les xarxes socials i per últim prega que es faça un pronòstic sobre el resultat de l'enquesta.

En l'enquesta que va dur a terme des del 2014, van participar més de 6.500 usuaris, segons recull l'humorista al seu bloc. Durant la campanya, Alemany va mantenir en la premsa que el futur del valencià passava per les xarxes socials.