L'Ajuntament de València traurà 219 places per a reforçar la seua plantilla

El govern de l'Ajuntament de València ha anunciat l'Oferta d'Ocupació Pública (OOP) de 2017, que preveu la incorporació de 219 professionals a la plantilla del consistori. En aquesta OOP s'aborden per primera vegada els processos de consolidació de moltes categories laborals, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Entre aquestes ofertes destaca la de tècnics d'administració general, categoria per a la qual s'oferiran 46 places de consolidació i estabilització i 40 places de torn lliure. El cos dels tècnics d'administració general es troba repartit per tots els serveis municipals i "són fonamentals per al bon funcionament" de l'Ajuntament, explica el consistori.

Concretament, l'OOP de l'Ajuntament de València ofereix 40 places per a policies locals –12 de les quals seran de mobilitat i 28 de torn lliure–, 40 places de tècnics d'administració general –34 seran de consolidació i 12 d'estabilització– i 11 per a bombers –tres de mobilitat i huit lliures–.

A més, s'inicien els processos de consolidació d'aquesta categoria i s'aborden altres processos destinats a farmacèutics, enginyers tècnics industrials, enginyers de camins, periodistes, metges i a diverses categories de professors del conservatori. La proposta ha sigut presentada pel regidor de Govern Interior als sindicats de la Taula General de Negociació i ha sigut aprovada per la majoria sindical. S'han mostrat a favor UGT, CCOO, CSIF i Intersindical, mentre que l'SPPLB (Sindicat Professional de Policia Local i Bombers) ha votat en contra.

Per la seua banda, el regidor de Govern Interior de l'Ajuntament de València, Sergi Campillo, ha anunciat la contractació de personal per a municipalitzar tres escoletes infantils i el Centre d'Adopció d'Animals i per a atendre les peticions de personal de la Policia Local.

Campillo ha presentat les línies bàsiques del Capítol I dels Pressupostos 2018 als sindicats de la Taula General de Negociació, unes propostes que han tingut el suport de CCOO, UGT, CSIF i Intersindical, i només ha presentat un vot contrari SPPLB. La inversió d'aquest capítol ascendeix a 269.614.055,62 euros.

L'edil ha explicat que l'Àrea de Sanitat i, en concret, el departament de Benestar Animal, "tindrà una dotació de personal suficient per a municipalitzar totalment el Centre d'Adopció d'Animals, concretament amb tres veterinaris (més un que ja ha sigut nomenat en 2017), un cap de secció, un auxiliar administratiu i set auxiliars d'ofici (més quatre, que ja han sigut nomenats en 2017)".

El segon punt "important" quant al reforç del personal està en el servei d'educació, en el qual es crearan 32 places d'educadors infantils i tres de mestres d'educació infantil, per a la municipalització de les escoletes infantils.

"Apostem així per l'educació pública i regulem l'educació de 0-3 anys, fet que suposa avançar l'inici de la socialització dels nostres xiquets i xiquetes. I és que una escolarització a aquestes edats, com s'ha pogut comprovar, contribueix a reduir considerablement el fracàs escolar", ha assenyalat.

Més places per al 2018

La Policia Local de València veurà com en 2018 es creen 20 places d'oficial de serveis per al centre de comunicacions, a fi de potenciar que hi haja més agents que puguen eixir al carrer. Aquestes places són independents de les oposicions que es puguen convocar. "Hem tingut en compte la petició de Policia Local de portar policies locals en comissió de serveis per a Falles, per a garantir la seguretat de les festes", ha afegit.

A més a més, en el servei de drogodependència es creen places per a complir el Pla Municipal de Drogodependència, aprovat per la Conselleria de Sanitat. En concret, s'incorporaran un psicòleg (més un que ja ha sigut nomenat enguany), un documentalista i un dissenyador gràfic.

En Bombers es crearan 15 places d'operador de comunicacions, amb el mateix objectiu que l'assenyalat per a la Policia Local, és a dir, alliberar agents perquè puguen eixir més a fer tasques de carrer.

Així mateix, es reforçarà l'Àrea d'Hisenda amb la creació de quatre TAE economistes, quatre caps de secció, cinc TAGs, un cap de servei, dos auxiliars administratius i un arquitecte tècnic. "L'àrea econòmica s'ha vist reforçada en els últims dos anys amb nou personal i ara continuem aquest reforç amb més economistes que ajudaran en la gestió de la hisenda local", ha destacat l'edil.

Els guàrdies de Devesa-Albufera tindran també un lloc de treball específic, que es denominarà així a partir d'ara, i deixaran enrere l'antiga categoria de subalterns. El mateix passarà amb els escortes d'Alcaldia: es crearan aquestos llocs en plantilla amb les persones que ara mateix estan fent aquesta tasca.

A més, per primera vegada en la història, es crearà la figura d'adreça de museu, amb cinc llocs d'adreça de museus de l'Ajuntament de València. "Una reivindicació històrica dels sindicats de la casa i del personal de museus, que veuran ara sí com per primera vegada en la història s'atén la seua reclamació", ha agregat.

Més de 120 llocs de treball

Aquestes mesures estan encaminades a "oferir un millor servei a la ciutadania agilitant tràmits i activant la ciutat", ha assegurat Campillo. El pressupost "s'incrementa en 20 milions d'euros respecte dels pressupostos de 2017". "Així es podrà incorporar nou personal. En acabar l'any s'hauran incorporat més de 120 persones en termes nets", ha indicat.

Aquest increment en la partida també ve determinat per l'1,5% d'increment de retribucions del personal en el servei de l'Ajuntament, quantitat per confirmar encara en els pròxims Pressupostos Generals de l'Estat, "que determinen aquest assumpte".

A més, l'augment comprén la dotació de places en els pressupostos per a poder ser cobertes al llarg de l'any, tant interinament com a conseqüència d'oposicions. En aquest sentit, Campillo ha recalcat que actualment ja hi ha en marxa processos com el de la Policia Local de València, els de Tècnic Auditor i el de TAG A2.

Prop de cinc milions d'euros provenen d'una subvenció de la Generalitat i serviran per a donar cobertura als Plans d'Ocupació EMCUJU i EMPUJU, gestionats per la Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament de València.

La plantilla ocupada a 1 de gener estarà al voltant dels 5.000 empleats, complint així la previsió establida pel regidor a principis del 2017. Aquest increment de plantilla es deu a la incorporació de les 62 places creades en la modificació del mes de març per a la valoració de la dependència i la creació de tres noves juntes de districte (fins a un total de set).

Un 33,2% dels pressupostos

A les incorporacions de personal cal afegir la creació d'alguns llocs de treball a fi de reforçar determinats serveis (TAGs, arquitectes, auxiliar administratius, administratius, subalterns) i la resta de personal que s'ha incorporat en els diferents serveis municipals durant 2016 i 2017.

Campillo ha indicat que "el Capítol I representa ara un 33,2% del total dels pressupostos". "El Partit Popular va arribar a tenir un percentatge del Capítol I respecte al total del 35,58 % en el 2011. És a dir, que estem més de 2 punts per sota de la seua despesa de personal", ha puntualitzat.

"Veient aquestes dades, els emplacem a no caure de nou en la crítica d'oposició de baix nivell i sense cap proposta per a València dient que estem disparant la despesa en personal. No és així", ha agregat.

El regidor ha defensat que "darrere de qualsevol política pública hi ha persones que les duen a terme i aquest govern té clares les prioritats: els veïns i les veïnes de la nostra ciutat que es mereixen uns serveis públics de qualitat".