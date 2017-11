Ribó condemna la intervenció de l'Ajuntament de Madrid per part de Montoro

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha qualificat d'"impresentable" la decisió del Ministeri d'Hisenda de tutelar setmanalment les operacions financeres de l'Ajuntament de Madrid i ha anunciat la presentació en el consistori valencià d'una moció de suport a l'equip de l'alcaldessa madrilenya, Manuela Carmena, i a la seua gestió.

Ribó ha expressat la "solidaritat" de l'Ajuntament de València amb el de Madrid i ha assenyalat que veu amb "incomprensió" la mesura adoptada pel departament del ministre Cristóbal Montoro. "No entenem com un ministre que ha pujat el dèficit de l'estat espanyol a nivells del cent per cent es dedica a intervindre un Ajuntament" com el de Madrid, que "ha baixat en aproximadament 1.000 milions" d'euros el dèficit mentre "la comunitat autònoma de Madrid, governada pel PP, ho ha pujat en el mateix període en més de 2.000 milions" d'euros, ha exposat Ribó.

L'alcalde ha afirmat que el govern que presideix a València, conformat per Compromís, PSPV i València en Comú, està "absolutament en desacord" amb la decisió del Ministeri d'Hisenda respecte a Madrid perquè és "una qüestió impresentable". Ribó ha assenyalat que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha demanat "un canvi i una flexibilització d'aquesta regla de despesa que s'aplica manu militari a Madrid".

"Sembla que l'única cosa que implica és un cert avís a navegants. Tenim la sensació que Montoro, com no compleix el que hauria de complir, vol que li paguem nosaltres els seus incompliments", ha manifestat el primer edil, que ha dit que açò li sembla "absolutament intolerable". Ha destacat que "compleixen de sobres els ajuntaments i les comunitats autònomes" i que "qui no compleix amb el dèficit és Montoro, l'Estat".

"Atac a la llibertat municipal"

Joan Ribó ha anunciat la decisió del seu equip de govern de presentar en el pròxim ple de l'Ajuntament de València "una moció de suport" al consistori de Madrid. Ha apuntat que amb aquesta proposta es pretén rebutjar "un atac a la llibertat municipal" que arreplega "la Constitució que hem aprovat tots i que a voltes es respecta molt poc".

Per la seua banda, el regidor d'Hisenda a València, el socialista Ramón Vilar, que ha comparegut en la roda de premsa amb Ribó, ha mostrat el suport del seu grup a l'Ajuntament de Madrid i ha valorat la decisió dels socialistes de registrar en el Congrés "una petició de compareixença urgent del ministre d'Hisenda perquè explique la intervenció injustificada en l'Ajuntament de Madrid".