Un home dispara diversos trets contra la seua exparella a Elda

Un home ha disparat aquest dimecres a la seua exparella quan la dona arreplegava el seu fill d'un col·legi d'Elda (Vinalopó Mitjà), al voltant de les 17.00 hores, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació, que han precisat que la dona està sent atesa i es troba en estat molt greu.

La dona, de 28 anys, ha acudit a arreplegar el seu fill del col·legi quan, a les 17.10 hores, la seua exparella, de 31 anys, li ha disparat. Després d'efectuar el tret, l'home hauria fugit en el cotxe del llocs dels fets i en la fugida ha patit un accident contra un mur i ha mort.

Les mateixes fonts han precisat que la jove havia interposat una denúncia contra ell per violència contra la dona i pesava sobre ell una ordre d'allunyament. L'home va crebantar l'ordre en cridar-la per telèfon a principis de mes i ella ho va denunciar davant la Guàrdia Civil de Novelda, per la qual cosa va ser detingut i havia passat tot just aquest dimecres a disposició judicial per incomplir la condemna. L'home no tenia llicència d'armes.