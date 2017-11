El Bigotes diu a les Corts que algun dia explicarà "la cara B" de Gürtel i demana que el deixen anar a una classe de cuina

El cap de l'empresa Orange Market i l'encarregat dels negocis de la trama Gürtel a València, Álvaro Pérez, no ha volgut declarar en la comissió de les Corts que analitza la gestió de Fira València durant els governs del PP, que va produir un deute de més de 1.000 milions d'euros.

Pérez, conegut popularment com El Bigotes, ha comparegut davant de la comissió mitjançant una videoconferència des de la presó de Valdemoro (Madrid III), on compleix condemna pel cas Fitur.

"Em negaré a declarar. Estic en condemna preventiva. No faré cap altre comentari. Tindria molt de gust de passar tot el mati aclarint-li a la diputada (Teresa García, de Compromís) les qüestions, però em podria perjudicar en les causes que tinc pendents. Supose que això la diputada ho respecta", ha assegurat Pérez per a justificar el seu silenci.

Quan Teresa Garcia ha parlat en valencià al torn de conclusions, El Bigotes ha demanat que canviara al castellà perquè el seu advocat no l'entenia.

Davant les demandes fetes pel diputat socialista José Muñoz per tal que Pérez revelara tot el que sap i no quedara "com a l'únic corrupte", el compareixent s'ha compromés a acudir algun dia a València a "explicar la cara B del disc, que moltes vegades és millor que la cara A".