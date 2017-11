Ciutadans fa extensiu el problema dels interins a tot el professorat: "Porten dos mesos sense cobrar"

Ciutadans ha tornat a fer-se un embolic en el seu ànim de criticar la política educativa del conseller Vicent Marzà. En un escarit comunicat, la diputada de la formació liberal, Merche Ventura, alertava d'una problemàtica que, a hores d'ara, s'hauria convertit en el principal problema per a la Generalitat si s'agafa com a bona la literalitat de les seues paraules. La responsable d'educació de Cs ha alertat aquest dijous que "els docents valencians porten dos mesos sense cobrar". Sense matisos ni explicacions.

Ventura ha denunciat un problema que, de ser cert, afectaria 68.327 treballadors de l'ensenyament valencià i que de ben segur hauria generat una mobilització del professorat important. Un problema de dimensions majúscules. La responsable d'educació de la formació liberal ha volgut fer de la problemàtica que pateixen alguns professors interins amb el cobrament de les nòmines –per la falta de personal administratiu, segons la Conselleria– una causa general. En el seu comunicat, Ventura lamenta que "la ineficàcia en la gestió del conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha fet que els docents porten dos mesos sense cobrar les nòmines". "Un any més, Marzà ataca els mestres", subratlla la diputada de Ciutadans, qui assegura que el curs passat el conseller "va tindre el mateix problema i va prometre solucionar-ho, però ha tornat a incomplir les seues promeses".

I continua: "Dos mesos sense cobrar implica un gran problema en l'economia domèstica d'aquestes persones". Per aquesta raó, Ventura exigeix el "pagament immediat amb interessos per les seues demores i els danys ocasionats". Per a la diputada responsable de l'àrea d'Educació, "l'únic responsable d'aquest desastre és Marzà" i aprofita el comunicat per a acabar atacant la política lingüística del seu departament: "És vergonyós que destine diners per a tindre assessors lingüístics que prediquen les seues polítiques sectàries però no per a contractar personal per a gestionar aquest problema fonamental".

En la nota de premsa facilitada als mitjans i reproduïda íntegrament en les línies anteriors, la diputada de Cs no fa cap esment al col·lectiu del professorat interí, del qual alguns membres sí que acumulen retards en el cobrament de les nòmines per un problema que des de la Conselleria atribueixen a la falta de personal. I és que, en el cas d'alguns interins, les seues nòmines i l'ordre de pagament no estan automatitzades i, cada mes, els treballadors responsables d'Educació han de fer aquest procediment de manera manual.

"El professors cobren cada mes"

Preguntada per l'acusació de Ciutadans, la resposta de la Conselleria d'Educació és contundent: "El professorat valencià cobra cada mes". Amb tot, fonts del departament que dirigeix Vicent Marzà reconeixen que, com altres anys, hi ha hagut alguns retards en el cobraments de les nòmines de setembre i octubre per part d'alguns professors interins; una problemàtica que s'està "intentant solucionar per al pròxim curs de la mà de la Conselleria d'Hisenda".

Les mateixes fonts destaquen que, front a les "valoracions sense cap tipus de fonament", en al·lusió a les paraules de la diputada Merche Ventura, la Conselleria d'Educació està tractant de millorar les condicions laborals del professorat interí "amb dades i fets objectius". En aquest sentit, remarquen que, fa unes setmanes, el ple del Consell va aprovar el cobrament de sexennis per part dels docents interins –"cosa que l'antic govern es negava a fer"– i que ara els interins cobren també els mesos de juliol i agost, "cosa que l'antic govern no permetia".