'Fent Cooperatives': 6,5 milions d'euros per a l'economia social

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, han presentat el I Pla Biennal de Suport i Foment del Cooperativisme de la Comunitat Valenciana 'Fent Cooperatives', que tots dos han destacat com l'inici d'una nova etapa en les relacions entre el món del cooperativisme i el Consell.

El document elaborat en col·laboració amb el Consell Valencià de Cooperatives –l'òrgan de promoció, assessorament i planificació de la política i legislació en matèria de cooperatives, compost de forma bipartida per representants de la Generalitat i de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana– té com a objectiu principal donar suport a la creació de noves empreses de l'economia social i consolidar les ja existents al País Valencià.

I és que com ha recordat el cap del Consell, la valenciana és la primera autonomia per grandària de cooperatives. "18.000 milions d'euros de volum econòmic i 75.000 ocupacions de les quals més del 85% són indefinides", ha explicat el president. "Tenim un cooperativisme amb presència en tots els sectors; dos de cada cinc valencians són cooperativistes", ha abundat Puig. El president Puig ha destacat el paper fonamental de les cooperatives en la recuperació econòmica del país, tot subratllant el bon moment que travessa l'economia. "Estem creixent en un escenari d'estabilitat, honradesa i diàleg", ha dit, alhora que ha subratllat també la importància de "l'economia amb rostre humà" en la vertebració de la societat. "Les cooperatives són protagonistes de les seues economies locals. Són l'esperança per a treballar i les que estimulen la cultura, la formació i l'esport", ha dit.

Un model d'èxit

De la seua banda, el conseller Climent ha sigut l'encarregat de detallar un pla que ha qualificat d'"ambiciós" i que tindrà una dotació de 6,5 milions d'euros. "Les cooperatives representen el patró de creixement sostenible pel qual aposta la Conselleria i el Consell. A més, són un model d'èxit –com ho han demostrat al llarg dels anys– que ha donat fruits en sectors tan importants per a l'economia valenciana com l'agricultura, l'alimentació, els serveis, l'educació o les caixes rurals", ha dit Climent. El conseller ha argumentat el suport del Consell al món del cooperativisme amb les inversions fetes des de l'arribada del govern del Botànic a la Generalitat. "El 2015 la inversió era de 2,5 milions, el 2017 ha sigut de 4,5, xifres, que representen un augment del 63%", ha dit.

Així, el pla aprovat per al 2018-2019 està estructurat en sis línies estratègiques i vint-i-set objectius que treballen des de la transversalitat i la diversitat les més de 70 iniciatives i les 101 actuacions que es deplegaran, previsiblement, en el bienni. "És només el començament, i la previsió en el futur és que tinga un abast molt més ampli per a poder satisfer la realitat i les necessitats de les cooperatives valencianes, ja que són el primer aliat en l'estratègia de desenvolupament econòmica sostenible per al nostre territori", ha indicat Climent.

Especialment satisfet s'ha mostrat el president de la Confederació de Cooperatives, Emili Villaescusa, qui ha lamentat el retard en l'aprovació del Pla, previst en la Llei de Cooperativisme aprovada a les Corts el 2014. "Hi va haver un primer pla director que no va veure la llum i, ara, per fi, tenim aquesta proposta per a millorar la competitivat de les cooperatives pensant en elles i per elles", ha indicat, alhora que ha instat a "executar" el pla al més prompte possible. De la proposta, Villaescusa ha destacat que es garanteix un creixement sostenible, l'augment de l'ocupació de qualitat, la presència igualitària de dones i joves en els àmbits empresarials de responsabilitat i que els valors propis del cooperativisme es faran extensibles a la resta del teixit empresarial valencià. "Creiem fermament que la manera de fer les coses és determinant per a l'èxit d'una empresa. I l'èxit de l'economia social és que posa les persones al centre", ha reblat Villaescusa.