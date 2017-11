Habitatge i Diputació de València renoven el conveni que garanteix el transport interurbà deficitari

La Diputació de València i la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori han acordat la renovació del conveni mitjançant el qual la institució que presideix Jorge Rodríguez aportarà 766.500 euros a la Generalitat per al manteniment de línies de transport interurbà en les comarques valencianes. L'objectiu d'aquest conveni, que aprovarà el Consell el 17 de novembre i que han presentat aquest dijous Rodríguez i la consellera Maria José Salvador, és garantir un servei que en la majoria dels casos és deficitari, però l'existència del qual és necessària per a vertebrar el territori.

En paraules del president de la Diputació, "les institucions tenen la responsabilitat de garantir aquest tipus de serveis als ciutadans, com és el del transport públic. Moltes d'aquestes línies no són rendibles per a les empreses, per açò hem d'invertir en elles per a seguir prestant eixe servei a les persones que ho necessiten per a anar a treballar, al metge o per a desplaçar-se entre municipis i fins a la capital". En aquest sentit, Rodríguez ha avançat que seguiran col·laborant amb la Generalitat en tot allò que millore la qualitat de vida de les persones "visquen on visquen".

En total, el conveni entre Diputació i Generalitat inclou 40 línies o concessions que podran rebre aquesta ajuda econòmica per a cobrir els costos de prestació del servei que siga deficitari. La Diputació aporta al voltant de 800.000 euros que gestionarà la Conselleria de Territori, que té les competències en aquesta matèria.

Per la seua banda, la consellera Salvador ha valorat aquest "full de ruta comú" entre Generalitat i Diputació de València, que ha permés "mantindre les línies existents en la província i fins i tot recuperar serveis que havien sigut abandonats", com és el cas de les línies Catadau-Alzira, Castelló de Rugat-Gandia, Castelló de la Ribera-Xàtiva, Alberic-Alzira o Venta del Moro-Xera, entre unes altres. "Unes línies que presentaven problemes d'estabilitat, provocats per la falta de planificació de l'anterior Consell, ja que, quan vam arribar, més del 80% de les concessions de transport interurbà estaven caducades i funcionaven amb pròrrogues, amb serveis que no s'adaptaven a la realitat actual", ha explicat la consellera.

Així mateix, Salvador ha recordat que el conveni també té com a objectiu aprofundir en la integració del sistema de transport en l'àrea metropolitana de València mitjançant el Bo Transbord AB que permet la intermodalidad, sense cost afegit, entre serveis d'EMT, FGV i MetroBús. Un sistema que permet la integració de tarifes en la segona corona de l'àrea metropolitana de València i que, segons ha destacat Salvador, "s'ha demostrat necessari" perquè ha tingut un "magnífic acolliment per part dels usuaris". En el primer any de funcionament s'ha utilitzat aquest bo en més de 520.000 trajectes, després de la primera fase d'implantació, quan el bo va registrar 23.650 usos en el primer mes de funcionament. "Ha evolucionat molt favorablement" fins a arribar als 64.857 usos en l'últim mes d'octubre.

La consellera ha volgut recordar que aquest conveni amb la Diputació s'emmarca paral·lelament en les accions que està realitzant la Conselleria per a "acabar amb el buit en matèria de mobilitat que van deixar els anteriors governs del PP". De fet, ha recordat, "no solament ens vam trobar un panorama desolador amb el mapa de concessions caducat, sinó que no s'havia fet cap pla de mobilitat i s'havien desmantellat els instruments necessaris per a fer possible la integració de tarifes".

No obstant açò, en opinió de la consellera, en dos anys s'ha avançat molt i ha anunciat que, en breu, "es presentarà la redacció del nou mapa de concessions de transport, estem redactant els Plans de Mobilitat Metropolitans i hem aconseguit engegar l'Autoritat de Transport Metropolità de València, ATMV".

A més, la consellera, que ha estat acompanyada pel sotsdirector general de Transport, José Moltó, i per la directora de l'ATMV, María Pérez, ha reclamat la subvenció de 38 milions d'euros del govern espanyol "per a la qual ja no hi ha excuses i que ens permetrà la integració de tarifes, objectiu prioritari per a millorar el transport públic en l'àrea metropolitana de València".