Francisco Correa: "Com no hauria de regalar uns pallassos a Ana Mato i Jesús Sepúlveda, que són amics meus?"

L'amo del conglomerat d'empreses que van ordir la trama Gürtel amb administracions governades pel PP i amb el mateix partit no ha volgut explicar els detalls de la seua relació amb Fira València. Francisco Correa havia estat cridat a la comissió de les Corts que investiga el forat de 1.000 milions en la institució.

Malgrat la negativa a declarar, el cap de la trama ha defensat la seua honradesa i la dels seus treballadors mitjançant l'argument que els regals eren i són normals "entre les empreses i els seus clients". Sense distingir entre el caràcter públic de les institucions i les "multinacionals" amb què ha dit que va treballar, Correa ha normalitzat el presents a polítics.

"Com no hauria de regalar un aniversari i uns pallassos a Ana Mato, que són amics meus?", ha concretat l'organitzador dels actes electorals i les campanyes del PP en l'època de la presidència de José Maria Aznar.

Al contrari que el seu exrepresentant a València, Álvaro Pérez, El Bigotes, que ha apuntat que hi ha "una cara B" de Gürtel encara sense explicar, Correa ha afirmat que a Fira València no va existir corrupció i ha atribuït el cas Gürtel a una baralla entre partits on ells s'han endut la pitjor part. El també organitzador del casament de la filla d'Aznar a l'Escorial ha declarat des de la presó de Valdemoro (Madrid III), on compleix condemna pel cas Fitur.