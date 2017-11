Les assemblees regionals europees potenciaran les llengües minoritàries

El president dels Corts Valencianes i president de la Conferència de Presidències de Parlaments Autonòmics, Enric Morera, ha participat aquest matí a Sevilla en el comité permanent de la CALRE, conferència que agrupa les assemblees legislatives regionals europees. En aquesta reunió, s'ha aprovat per unanimitat la proposta elevada per Morera a la creació d'un grup de treball per a reconèixer i potenciar les llengües minoritàries europees en les institucions de la Unió.

Segons ha argumentat en la seua intervenció, “fa ara 25 anys de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries" i "des de la Xarxa Europea d'Igualtat Lingüística" es proposa "treballar amb CALRE per a reflexionar, aportar idees i que la UE tinga en compte aquestes llengües en les seues institucions, dins de la diversitat, a més de donar presència i normalització per a aquestes llengües que parlen més de 55 milions de persones en tota la Unió”.

L'objectiu del grup de treball és, segons ha explicat el president de les Corts, “reunir idees, experiències de regions que han sabut gestionar la diversitat en marcs de cooperació amb els seus estats". Així mateix, "és un element interessant per a reflexionar sobre aquesta situació que afecta moltes regions europees”.