Compromís portarà a la Fiscalia les presumptes irregularitats en la fira Hábitat del 2008

El grup Compromís presentarà una denúncia davant la Fiscalia després de descobrir un presumpte nou cas de corrupció del Partit Popular i la trama Gürtel arran l'anàlisi de les factures del certamen Hábitat 2008 celebrat a FiraValència. Així ho ha anunciat la diputada de la coalició Teresa Garcia durant la celebració d'una nova sessió de la comissió de les Corts que investiga les irregularitats en la gestió en les institucions firals.

En la seua intervenció, la diputada Garcia ha assenyalat que el fet que el compareixent Álvaro Pérez 'el Bigotes' haja afirmat durant aquesta comissió que hi ha una cara B en tot allò relacionat amb la Gürtel i Fira València, li ha servit per a explicar que el seu grup parlamentari ha pogut "contrastar que en el certamen Hábitat 2008 existeixen dos factures que ascendeixen a 1.038.200 euros amb les quals es va seguir un procediment semblant al del cas Fitur, pel qual diversos polítics del PP i membres de Gürtel ja han sigut condemnats". "Es tracta de factures sobre encàrrecs que no existien i que, per tant, van rebre la no conformitat dels tècnics de la Fira però que van acabar sent pagades a Orange Market perquè el llavors secretari general de FiraValència, Enrique Calomarde, va acabar donant el seu vistiplau personalment", ha explicat García.

"Des de Compromís considerem que podem estar davant d'un nou cas de saqueig de les arques públiques i per això volem que la justícia investigue perquè es va regalar un milió d'euros a la trama Gürtel per uns treballs que no consten en cap lloc i que s'esbrine si el denominador comú de tots aquests casos, el finançament il·legal del Partit Popular, també és ací protagonista. Hem de recordar que aquests pagaments a la Gürtel es van produir el 2008, any electoral en què Mariano Rajoy es va presentar per segona vegada com a candidat del PP en les eleccions generals", ha dit Teresa García.

La diputada de Compromís ha explicat que també s'han trobat altres factures que es van pagar sense conformitat tècnica per correspondre a contractes inexistents o pagaments sobre els quals no existeixen factures però que van rebre la conformitat o bé de Calomarde o del llavors director general de FiraValència, Carlos Vargas, que també seran adjuntades en la denúncia davant la Fiscalia.