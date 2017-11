Més de dues-centes entitats s'han sumat al turisme ètic

El secretari autonòmic de l'Agència Valenciana del Turisme (AVT), Francesc Colomer, ha destacat aquest dijous que són ja 212 les entitats que han subscrit el Codi Ètic del Turisme Valencià. Com ha recordat Colomer, el País Valencià ha sigut capdavanter a l'hora d'adaptar el codi aprovat per l'Organització Mundial del Turisme (OMT) i d'apostar per un turisme basat en valors. El màxim responsable de Turisme s'ha congratulat per aquestes xifres durant el lliurament de 48 reconeixements pel "Compromís amb l'impuls d'un turisme ètic i sostenible" a organitzacions i agents turístics valencians en el marc de la jornada sobre 'Ètica del turisme: el compromís valencià amb el turisme sostenible', impulsat per l'AVT i la Universitat Jaume I de Castelló.

Colomer ha assenyalat que els reconeixements "avalen la implicació i el compromís actiu del sector turístic de la Comunitat en signar el Codi Ètic del Turisme Valencià" i ha recordat que "la Comunitat ha sigut la primera regió a asseure les bases per a enfortir l'ètica i l'hospitalitat com a trets bàsics del turisme i cohesionar la pràctica turística i als seus agents al voltant d'aquests valors". "El turisme serà ètic o no serem res", ha insistit.

Així mateix, ha explicat que per a abordar el repte de convertir l'ètica en un element d'estratègia política s'han d'incorporar els valors del Codi Ètic Mundial per al Turisme en el seu vessant valencià tant al projecte de Llei de Turisme, Oci i hospitalitat com al Llibre Blanc per a una nova estratègia turística a la Comunitat Valenciana.

“L'objectiu –ha continuat Colomer– és aconseguir convertir l'ètica i la responsabilitat social corporativa en un factor de reputació i innovació del sector turístic, cohesionar la pràctica turística i aconseguir una voluntat comuna de transformar els valors en aptituds de conducta que afavorisquen el turisme sostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental”.

Finalment, Colomer ha ressaltat que "el turisme hauria de ser un dret humà perquè és una arma de construcció massiva, perquè pot enderrocar murs", alhora que ha assenyalat que des del Consell "s'aposta per la turismofilia en lloc de la turismofòbia".