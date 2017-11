El Consell crearà un òrgan assessor per a elaborar les polítiques públiques de normalització del valencià

L'aposta del Consell per la normalització i el prestigi del valencià es veurà reforçada amb la creació del Consell Social de les Llengues, un òrgan de participació social, estudi i assessorament en matèria de política lingüística del govern. Segons l'esborrany del decret de creació a què ha tingut accés Diari La Veu, i que s'ha publicat aquest divendres en el DOGV en fase d'exposició pública, el Consell vol obrir el ventall participatiu en aquelles qüestions relacionades amb la política lingüística i les accions planificades per a dur-la a terme. "No poden ignorar la participació dels principals sectors de la societat civil, que han d'esdevindre agents actius en la determinació i el disseny d'aquesta política lingüística destinada a reforçar el caràcter de llengua pròpia del valencià i aconseguir, així, l'equitat lingüística indispensable per a una vertadera cohesió social", s'argumenta al document.

El Consell Social de les Llengües, que és un ens que ja existeix a la resta de territoris amb llengua pròpia, tindrà com a funció principal participar en el procés de normalització lingüística i impulsar-lo en diferents àmbits, avaluar els objectius i els resultats de la política lingüística que duu a terme el Consell i estudiar qüestions relacionades amb la planificació i normalització de la llengua. També s'encarregarà de coordinar les actuacions que realitzen les diferents administracions, institucions i entitats cíviques i culturals, així com proposar mesures que optimitzen l'aplicació de polítiques de foment i normalització del valencià.

L'esborrany del decret elaborat per la conselleria que dirigeix Vicent Marzà subratlla les accions dutes a terme pel Consell per a afavorir la implicació ciutadana en els assumptes públics i apunta que l'àmbit sociolingüístic també ha de formar part d'aquesta nova estratègia de participació de tota la societat, perquè aquesta esdevinga una realitat que aporte "un valuós retorn que el govern valencià té la responsabilitat de rendibilitzar". "Amb aquesta finalitat es crea el Consell Social de les Llengües i se'n regula la composició i el funcionament, amb l'aspiració de convertir-lo en una nova àgora del plurilingüisme on troben el seu espai les persones, entitats i institucions de la societat civil que han de tindre representació", recull el document.

Ponències tècniques per a treballar

Pel que fa a l'estructura orgànica del Consell Social de les Llengües estarà conformada per Presidència de la Generalitat, que ostentarà la presidència de l'òrgan; el conseller de la Conselleria d’Educació, que exercirà la vicepresidència; una persona de la direcció general de Política Lingüística de la Conselleria, encarregada de la secretaria i de les diferents vocalies. En aquestes vocalies tindran representants des de titulars de la conselleria i de la secretaria autonòmica corresponent fins a diferents organismes i consells, com ara el Consell Valencià de Cultura, el Comité Econòmic i Social o el Consell Valencià de la Dona, entre d'altres. Així mateix, també estaran representats els grups parlamentaris de les Corts, les Diputacions, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Valencià de Cultura i la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola.

A més, es completaran amb un màxim de 20 vocals nomenats entre persones i entitats que hagen destacat per la seua contribució a la normalització lingüística. Aquests podran procedir de diferents àmbits, però hauran d'estar representats almenys els sectors de l'ensenyament, la cultura, els mitjans de comunicació, els esports, la recerca, la defensa de les minories, les associacions cíviques, l'àmbit festiu, l’economia social i les associacions musicals.

Els instruments de treball que farà servir el Consell seran les ponències tècniques especials, que realitzaran informes, estudis, dictàmens o plans d’actuació específics que es consideren d'interés. Les podran integrar membres del Consell o altres persones que hagen destacat en el camp científic o professional relacionat amb l'àmbit de treball de la ponència.

Des d'aquest divendres, la Conselleria d'Educació remetrà l'esborrany a diverses entitats que treballen per la llengua per a fer-les partícips d'aquest projecte. Així, durant 15 dies, entitats i ciutadans podran fer les seues aportacions a un decret que encara està en fase preliminar. Després de recollir les aportacions de la societat civil, Educació elevarà una proposta definitiva al ple del Consell perquè ho aprove i puga crear-se el Consell Social de les Llengües. La previsió de la Conselleria és que aquest ens siga una realitat durant el 2018.