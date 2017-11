El sector cultural creix en 6.700 llocs de treball i 709 noves empreses des del canvi polític

La indústria cultural i creativa valenciana ha creat prop de 6.700 llocs de treball i un total de 709 empreses noves des del 2015, unes xifres que engrosen el total de 60.000 ocupacions que suposa aquest sector en l'actualitat, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat. Així ho reflecteix un estudi que ha dut a terme el Servef en col·laboració amb la Universitat de València (UV), dirigit pel professor de la institució acadèmica Pau Rausell i els resultats de la qual ha avançat aquest dijous el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, durant la Fira Trovam.

El secretari autonòmic ha anunciat que el Servef "obrirà una nova línia de treball vinculada a la promoció de l'ocupació i la formació professional en els sectors culturals i creatius". El "tret d'eixida" d'aquest camp d'actuació serà la presentació detallada de l'estudi sobre l'ocupació i de les necessitats formatives dels sectors culturals i creatius. Nomdedéu ha explicat que la quantitat de llocs de treball en aquest àmbit "ha anat creixent de forma significativa durant els últims anys i ha resistit a la crisi econòmica i a l'impacte negatiu del tancament dels mitjans de comunicació públics". En aquesta línia, ha apostat per consolidar els sectors culturals i creatius com a "catalitzadors de la innovació i la creativitat en un nou model productiu". "Entenem que aquest és un espai d'oportunitat, tant per a les persones aturades com per a aquelles que desitgen iniciar noves activitats o reciclar-se professionalment", ha afegit.

Des del Servef estan "absolutament convençuts" que la cultura i els sectors creatius poden "exercir un paper fonamental per a avançar cap a un nou model productiu", ha assegurat, abans de posar en valor que "cada vegada hi ha evidències més sòlides de la capacitat dels sectors culturals i creatius per a generar riquesa, benestar i llocs de treball de qualitat".

"Majors nivells de resistència davant la crisi"

El secretari autonòmic ha destacat que les activitats culturals i creatives "milloren l'atractiu dels territoris, consoliden una demanda solvent molt propensa a la innovació, valoritzen els espais públics com a espais d'interacció social, actuen com a catalitzadors de la innovació per a tot el sistema socioeconòmic i presenten majors nivells de resistència i resiliència davant les crisis".

Nomdedéu ha emmarcat aquest estudi en el full de ruta del '#NouServef', "un servei públic que, lluny de la distància i la rigidesa que durant massa temps l'ha caracteritzat, es proposa avançar cap a la modernitat, cap a la proximitat a la ciutadania i cap a la complicitat amb els sectors productius". D'aquesta forma, el Servei Valencià d'Ocupació s'ha marcat el repte d'"abandonar la passivitat". "Volem ser capaços d'anticipar i propiciar el canvi cap a un nou model productiu més sostenible, innovador i inclusiu, que genere oportunitats d'ocupació estable i de qualitat".

El titular d'Ocupació ha destacat els treballs del Servef per a identificar nous nínxols d'ocupació com l'economia verda o l'economia blava, vinculada a les activitats marítimes. El seu objectiu és, "en un primer moment, cartografiar actors, problemàtiques i necessitats formatives per a poder incidir a través de les seues competències quant a formació ocupacional, orientació laboral o promoció de l'ocupació".