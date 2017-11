À Punt intercanviarà continguts amb les TDT i les emissores locals per a evitar "el centralisme informatiu"

El Consell Rector ha aprovat aquest matí una proposta de model de col·laboració entre À Punt, les TDT i les emissores municipals en la seua línia d'apostar per la proximitat i la vertebració territorial. Segons expliquen en un comunicat per a fer possible aquesta aposta, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació treballarà per una "entesa cordial i productiva" on participen les emissores municipals d'FM i les televisions concessionàries de TDT.

En aquest model es plantegen diversos nivells de col·laboració, des d'intercanvis de continguts de ràdio i televisió a producció i emissió coordinada d'informatius; producció i emissió coordinada d'esdeveniments; producció conjunta d'obres audiovisuals, i continguts específics per a les webs fins a l'ús conjunt de recursos tecnològics i immobles. La col·laboració permetrà a À Punt reflectir millor la pluralitat social, afavorir l'ús social del valencià i enriquir la presència de parles diferents en els mitjans de la SAMC, ampliar els continguts i la seua procedència i evitar el centralisme informatiu. També permetrà crear sinergies entre la SAMC i els mitjans locals, guanyar qualitat en les retransmissions en directe o abaratir costos, per mencionar alguns dels beneficis.

Pel que fa als mitjans locals, i segons indiquen en el comunicat, la col·laboració amb À Punt els permetrà ampliar l'oferta dels seus continguts, donar un salt tecnològic qualitatiu, guanyar dimensió en la capacitat de produir, guanyar en projecció social i territorial, reforçar la seua graella, accedir a més fonts d’informació, guanyar qualitat en les seues produccions, guanyar qualitat en les retransmissions en directe, tindre la possibilitat de fer formats en xarxa, abaratir costos, reforçar la cobertura tècnica i humana en cas de programacions o esdeveniments especials o tindre una major presència a les xarxes socials, per destacar alguns avantatges.

Els membres del Consell Rector van pendre possessió fa un any. Hui, el seu president, Enrique Soriano, ha valorat el treball fet en aquest període i ha recordat que encara queden qüestions a desenvolupar. El més important, ha remarcat Soriano, és que l'inici de les emissions és pròxim.