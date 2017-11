Els corruptes també ploren

La presència una mica fantasmal –amb un so metàl·lic, com de psicofonia, i en una sala mal il·luminada– a través d'un plasma dels caps de la trama Gürtel a la comissió de les Corts que investiga la gestió o el saqueig de Fira València va aportar detalls intereressants. Els convictes no van suggerir cap novetat respecte dels diners que les empreses de Francsico Correa van succionar de la institució, però van facilitar dades significatives de com s'enfronten a una vida entre reixes.

Correa dedica entre 7 i 8 hores diàries a fer gimnàstica i Álvaro Pérez, El Bigotes, està aprenent a cuinar. Aquesta mena de rutines són necessàries per tal de mantindre l'equilibri emocional i aconseguir que els dies passen sense caure en la desesperació o el fàstic. Correa conrea el seu cos per tal de continuar sentint-se fort, com el líder individualista que sempre va ser, mentre que Pérez ha optat per una activitat més creativa d'acord amb el seu temperament expansiu i hipersociable.

Tots dos, però, van afirmar estar disposats a declarar en el moment que hagueren pagat els comptes pendents amb la justícia. Van albirar en aquest oferiment el dia, encara llunyà i molt indeterminat, en què estaran lliures i podran viatjar fins a València a explicar tot el que "ses senyories" vulguen preguntar-los.

El diputat socialista José Muñoz s'havia proposat ahir que, encara que no col·laboraren amb la comissió, els caps de Gürtel no es limitaren a excusar-se de respondre. Ho va aconseguir del tot amb El Bigotes i a mitges amb Correa.

Al cap de Gürtel li va doldre que Muñoz es compadira del seu aspecte demacrat, a ulls del socialista, com a conseqüència d'haver pagat els plats trencats d'altres responsables de la corrupció i va desmentir-ho de seguida. Va agrair a Muñoz que no el tractara com a un corrupte més i, a canvi, va oferir la seua versió de la història que l'ha portat fins a una cel·la de la presó de Valdemoro. Segons això, ell i els seus col·laboradors són les víctimes de la persecució d'un partit (PSOE) contra un altre (PP), amb la col·laboració d'unes televisions dedicades a "fomentar l'odi" en un fenomen comparable al que es produiex als Estats Units, on Donald Trump ha denunciat aquesta tendència provocadora dels mitjans audiovisuals.

Trump, "el president mundial"

La menció del "president mundial" com a font d'autoritat pel que fa al tractament de la llibertat d'informació i la seua relació amb la realitat i la veritat va deixar palés quin és l'univers intel·lectual per on navega la ment de Correa. No cal ni esmentar la darrera noció postmoderna al voltant de la percepció de la veritat per a explicar com Correa no concep que "regalar un aniversari i uns pallassos a Ana Mato i Jesús Sepúlveda" puga ser una activitat corrupta.

Correa comparteix amb Trump la confusió entre públic i privat que el mena a no diferenciar entre uns càrrecs públics que alhora són clients i amics i, per tant, beneficiaris naturals dels seus regals. Sota aquesta premissa, tots –empresaris, mitjancers i polítics– són, i sempre ho han sigut, innocents. Queda el dubte, després d'escoltar-lo, de si aquestes declaracions poden sonar com els desvaris d'un personatge desesperat o són acollits per l'audiència amb la naturalitat amb què les expressa.

Enyorança dels bons temps a València

Álvaro Pérez és un sentimental que es va emocionar perquè, "per primera vegada, un socialista" el tractara "amb educació i respecte". Ahir es va sentir obligat a compensar aquest gest humanitari amb la promesa d'acudir a València a explicar que hi ha "una cara B" de Gürtel, "millor que la cara A".

La sola evocació de la ciutat des d'on estaven interrogant-lo va transportar el Bigotes al naixement de la seua filla, "que és valenciana", i a tindre la cura de demanar a la diputada de Compromís Teresa Garcia que parlara en castellà perquè el seu advocat no l'entenia, deixant implícit que ell sí.

"El poble valencià i la Comunitat Valenciana aniran sempre en el meu cor i la meua sang per motius obvis", va esplaiar-se en un accés emotiu que va contrastar amb l'histrionisme de demanar uns minuts abans que el deixaren marxar perquè havia hagut de deixar a mitges la sessió d'un curs de cuina. "Estàvem sofregint i m'he perdut el treball. Després ens fan exàmens", va explicar als diputats l'home que va esdevindre en la seua època més gloriosa a València l'amic de l'ànima del president de la Generalitat.