Puig respon a la carta de Bonig demanant-li que sume el PPCV a la manifestació pel finançament

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha respost aquest dijous la carta remesa fa dues setmanes per la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, en què instava el cap del Consell a "reunir-se amb celeritat" per a abordar en "profunditat" el suposat suport dels seus "socis del Consell al secessionisme" català. En la missiva, a la qual ha tingut accés Diari La Veu, Puig comparteix amb Bonig la "preocupació" pels fets ocorreguts a Catalunya tot i que no fa cap al·lusió al plantejament dels seus socis de govern –Compromís i Podem– sobre el procés sobiranista, motiu pel qual la dirigent conservadora havia sol·licitat la reunió.

En la carta, Puig declina, sense explicitar-ho, la reunió amb Bonig per l'assumpte pel qual l'ha sol·licitada malgrat que conclou dient que "sempre" està a la "seua disposició per a dialogar en benefici del conjunt dels valencians". Abans, el cap del Consell reconeix que l'encaix territorial del País Valencià "és un dels reptes més rellevants" que afronta aquest territori. Així, Puig explica que el problema territorial no sols afecta Catalunya sinó també la resta de l'Estat. "És inqüestionable que l'actual configuració autonòmica no garanteix de forma efectiva la igualtat entre persones, malgrat ser un dels valors superiors del nostre ordenament constitucional", assenyala el president.

En aquest punt, Puig es refereix al finançament autonòmic i demana a la presidenta dels populars valencians que, atenent a la voluntat de consens que va mostrar en la seua missiva, "se sume a la societat civil, a la resta de forces polítiques i als representants de treballadors i empresaris en la manifestació del dia 18 per a demanar un finançament just per a la ciutadania valenciana". En la carta, Puig assenyala que "les forces polítiques valencianes han de mantindre la unitat mostrada" en aquesta reivindicació de finançament i inversions justes i adverteix que s'està davant "el major desafiament polític des del 1981", en referència a l'encaix i el finançament dels territoris, per la qual cosa "seria un gran avanç polític" que es mantinguera aquesta unitat "per sobre de partidismes, a l'altura del que mereix el poble valencià".

Davant això, afirma que, des del primer dia, el Consell ha mantingut una actitud de "lleialtat reivindicativa" i ha impulsat solucions "amb voluntat de consens". "Creiem que hem de replicar les bones formes polítiques que van fonamentar els acords de la Transició, procurant la participació de totes les forces polítiques sense exclusions, per a aconseguir uns nous pactes territorials".