La Unió de Periodistes lamenta la retallada al dret d'informació per part del València CF

La Unió de Periodistes Valencians lamenta la nova retallada a la llibertat d'informació que suposa la decisió del València CF de prohibir l'assistència dels mitjans de comunicació a la seua Assemblea General Ordinària, que se celebra demà, 10 de novembre. Segons explica l'associació de periodistes en un comunicat, la direcció del club ja havia limitat la possibilitat d'informar en directe a través de les xarxes socials sobre el desenvolupament de les juntes d’accionistes, així com de transmetre-les per ràdio o televisió. "Ara va un pas més enllà i impedeix directament l'accés dels periodistes, per primera vegada, en contra del que havia fet sempre", critica l'escrit.

Des de l'entitat esportiva han justificat a la Unió de Periodistes que la nova postura és de respecte als seus accionistes, entenent que el debat en l'Assemblea els competeix únicament a ells i a la direcció del València i que, a més, no hi ha cap obligació per part del club de donar accés als periodistes a un esdeveniment d’aquestes característiques més enllà d'un costum o hàbit que ara es rebutja. Afegeixen, per altra banda, que posaran a disposició dels mitjans material gràfic de l'Assemblea i el contingut íntegre de la intervenció del president.

No obstant això, la Unió de Periodistes ja va denunciar el 2014 les mesures restrictives contra els periodistes que incompliren les normes. "Sembla una paradoxa, però en aquell moment el València CF va justificar que el dret a la informació i la transparència estaven garantits amb la presència de tots els mitjans de comunicació en la Junta, perquè en teoria podien informar i opinar amb posterioritat", recorden des de la Unió.

Per tant, la Unió denuncia opacitat informativa en la mesura que els periodistes solament tindran accés a la versió oficial del que passarà en l’Assemblea, sense poder informar en conseqüència del debat i dels diferents punts de vista dels accionistes. "Cal recordar que, tal com ha fet el València CF fins ara, altres grans empreses apliquen una política de transparència informativa que permet la retransmissió fins i tot en directe de les seues juntes", rebla el comunicat.