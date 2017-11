Un regidor de Cs de Benicarló assegura que en la localitat parlen "benicarlando" i no català

El regidor de Cs a l'Ajuntament de Benicarló, Benjamín Martí, va criticar en el ple celebrat ahir l'ús "majoritari del valencià" en totes les activitats culturals que s'organitzen per part del consistori i que, en la seua opinió, no tenen en compte els turistes espanyols que no sols busquen "sol i platja". "Ens preocupa que les activitats culturals siguen totes en valencià. Hi ha algunes que no, però la majoria ho són i s'ha de tindre en compte que en determinats períodes de l'any rebem moltíssima gent de fora de la qual esperem viure. És turisme espanyol que es desenvolupa més còmodament en castellà i no seria sobrer donar-los opcions perquè tinguen l'entorn cultural que necessiten i que no vinguen només al sol i platja i que puguen anar a coses en una llengua que dominen", va expressar Martí durant la seua intervenció.

Martí també va mostrar la seua preocupació perquè totes les exposicions que es programen giren al voltant de la II República espanyola. "No ens agradaria haver d'estar 40 anys com en l'època de Franco, però en aquesta ocasió a l'inrevés, patint això", va destacar.

A més, el portaveu de Cs va rebutjar la denominació que rep el valencià en la lingüística internacional i va subratllar que l'idioma que ells parlen és el "benicarlando". "Nosaltres parlem benicarlando i mos agrade la llengua benicarlanda" (sic), va dir. Així mateix, va criticar que en el Reglament d'Organització i Funcionament de la ràdio local es parle de "ràdios en llengua catalana". Martí també va lamentar l'us de la coletilla "Països Catalans". "D'eixos països inventats, però bé, no en podem fer res", va dir.